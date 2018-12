Ministerio de Salud pide a Contraloría y Fiscalía investigar irregularidades en el Hospital Neumológico de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Ha permanecido cerrado por casi un año. Y este lunes 3 de diciembre de 2018 autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron un pedido a la Dirección de la Contraloría en Guayas para que investigue presuntas irregularidades en su manejo.

El hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, ubicado en Guayaquil, fue clausurado el 8 de diciembre de 2017, por supuestos problemas sanitarios. Su cierre ha generado protestas de usuarios y trabajadores.



La más reciente fue la semana anterior, cuando un juez ordenó su reapertura; sin embargo, ya existía una resolución anterior que respaldaba el cierre.



Ahora se apunta a esclarecer presuntos actos de corrupción en la administración de esta casa de salud, que se especializaba en casos de tuberculosis y otras enfermedades pulmonares. Michael Vera, coordinador zonal 8 de Salud subrogante, explicó que ya habían enviado un pedido de auditoría a la Contraloría, el 11 de enero pasado. Este lunes 3 de diciembre de 2018 insistieron en esa solicitud.



“El Ministerio de Salud jamás va a tapar ningún acto de corrupción. De tal manera que si algún gerente, en alguna época, ha cometido un acto que amerite algún tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, la Contraloría lo determinará”.



Bolívar Merchán es parte de los trabajadores. Él asegura que existen otros mecanismos que pudieron alertar con anterioridad algún tipo de anomalía. “¿Cómo así recién se acuerdan? El Ministerio de Salud también cuenta con fiscalizadores y realiza auditorías internas”.



La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), adscrita al MSP, elaboró el informe para la clausura del Neumológico. Según ese reporte el hospital no hacía un manejo adecuado de sus desechos, su personal no contaba con prendas de protección, había malas condiciones higiénico-sanitarias y detectaron ratas. También hizo observaciones a la vetusta infraestructura.



Merchán recuerda que el hospital tenía contrato con una empresa privada para el manejo de sus desechos. Y que durante todo el 2016 no recibieron prendas de protección. “Eso era responsabilidad de la gerencia. Eran recursos que estaban presupuestados y tenían que rendir cuentas en qué los utilizaron”.



En enero de este año la Acess ordenó sanciones legales por inobservancia contra los directivos de la casa de salud de ese tiempo. E impuso una multa de dos salarios básicos unificados.



Antes de su cierre el Alfredo J. Valenzuela había pasado por varias remodelaciones. Además había adquirido equipos. Todo esto hace más de un año atrás.



El coordinador zonal subrogante anunció este lunes que, adicionalmente, presentará una denuncia en la Fiscalía de Guayas para que investigue posibles irregularidades administrativas. Vera hizo un llamado a trabajadores y usuarios a sumar sus quejas a ese proceso.



Pero además hizo una advertencia a los colaboradores para que retomen sus actividades laborales. “También es corrupción no trabajar, recibir un sueldo sin trabajar. Por eso también presentaremos las denuncias”.



Los trabajadores regresaron al hospital el pasado martes 28 de noviembre, fecha dispuesta por el juez Roberto Angulo para la reapertura del Neumológico. Merchán asegura que permanecerán en los exteriores del hospital porque están acatando la sentencia.



“Si se está desperdiciando ese recurso humano hay que buscar quién es el responsable. Y el responsable es quien no ha permitido el cumplimiento de la sentencia”. Este lunes acudieron a la Defensoría del Pueblo, que fue notificada por el juez para el cumplimiento de la disposición.



El coordinador Vera reiteró que el hospital volverá a funcionar. “No está en condiciones sanitarias ni de ninguna naturaleza para su reapertura”. Y recordó que existe un acuerdo ministerial de cierre, dictado por el 23 de agosto de 2018 por la ministra Verónica Espinosa.