Contraloría dice que en la FAE no hay un adecuado control y registro del material bélico

La mañana de este 12 de marzo del 2019, La Contraloría General realizó la lectura del borrador del informe sobre el registro, control, almacenamiento, utilización de material bélico en la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

La Contraloría concluyó qué hay un inadecuado control y registro del material bélico. “No existe un procedimiento adecuado para controlar el ingreso y egreso de armamento”.



Sin embargo, en el informe no se evidencia que haya un faltante de armamento.



De hecho, durante la lectura del documento estuvo presente el director de Logística de la FAE, Hernán Gudiño, quien dijo que “no se ha perdido ni una arma, ni munición”.



Otro de las hallazgos del ente de control es que no hay una automatización del inventario del material bélico como misiles, explosivos y municiones. Y que tampoco existe un sistema informático que controle el almacenamiento de las armas.



Además se indicó que la Dirección Nacional de Logística no ha realizado una constatación física del armamento existente en las Unidades de la FAE. Según la Contraloría, este procedimiento debía hacerlo cada año.



Finalmente encontró que en el organigrama de la Institución no aparece el Departamento de Material Bélico, por lo tanto no había un responsable directo que ejecute la tarea del control y registro del armamento que llegaba. Esta función la ha tenido que realizar el Departamento de Mantenimiento del Material Bélico y esa no era su competencia.