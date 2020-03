Consejero del CNE dispuesto a la intermediación de comisión para diálogo

LEA TAMBIÉN

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, está dispuesto a participar en el llamado que hizo una Comisión de Diálogo y Mediación que ofreció conciliar las posturas dentro del organismo.

El objetivo, dijo este jueves 5 de marzo de 2020, en Guayaquil, es que se logren posiciones que permitan superar las diferencias entre los tres consejeros de mayoría y dos de minoría.



Verdesoto agregó que esta es una última oportunidad para transparentar el trabajo en el CNE a través de una intermediación, un proceso de acompañamiento, para la resolución de los conflictos.



“Este rato el Consejo ya no puede permanecer en una situación de caminar, aproximarse hacia el precipicio, aproximarse a una situación de suicidio institucional, sino tiene que dar pasos consistentes que respondan a los intereses fundamentales de la Patria”.



Verdesoto acotó que si no se logra una conciliación, todos los consejeros deberían renunciar para dar paso a una nueva conformación del CNE.



Este miércoles el 4 de marzo, se presentó una comisión para el diálogo, integrada por representantes de la sociedad civil, que se ofrece para mediar con las autoridades del CNE.



Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), dijo que no buscan arrogarse funciones ni vulnerar la autonomía del ente, sino promover el diálogo interno para restablecer el equilibrio en el CNE.



“Nuestra voluntad es acompañar en el proceso, respetamos la autonomía del Consejo. Estamos ofreciendo nuestros oficios de diálogo y mediación”, comentó Rocha.