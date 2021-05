Exreina de Quito denuncia que agente de tránsito le pidió USD 1 000 para no llevarla presa por una ‘falsa infracción’

La exreina de Quito Carolina Báez denunció, a través de su cuenta de Twitter, que un agente de tránsito presuntamente la extorsionó ayer (4 de mayo del 2021), en el sector de Lumbisí.

Ella relató lo ocurrido. “En medio de un operativo, él me detuvo tomó fotos y videos de mi vehículo, me pidió mis documentos y yo le presenté mi licencia y matrícula al día”.



Luego, Báez asegura que el agente quiso imponerle una sanción “por una falsa infracción de velocidad”. Además, dijo que la amenazó con retener el vehículo y llevarla a prisión por 30 días.



“Me obligó a optar por la opción de transferir USD 1 000 a la cuenta bancaria de su pana para dejarme libre y además me obligó a decir en un video que yo le ofrecí el dinero a él.



La exreina de belleza contó que luego de grabar ese video, el uniformado le dio la orden de dirigirse a un redondel para hacer el depósito. “Dijo que me encontraría en ese lugar después de 10 minutos para verificar la transferencia”.



“También me indicó que no podía decir nada de esto a nadie, porque como él ya tomó fotos de mis documentos, él sabía dónde vivía”, relató Báez.



Luego del hecho, la joven acudió a la Policía Judicial de Quito a presentar una denuncia en contra de él.



Finalmente, ella supo que, durante una intervención policial, el agente y otra persona, que recibió el dinero, fueron detenidos.



Este 5 de mayo del 2021, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió un comunicado sobre este caso. “Rechazamos cualquier acto y conducta que no se apegue a la normativa vigente, disponiendo inmediatamente toda la colaboración a la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes”.



La entidad añadió que “no permitirá que el buen nombre de la institución se vea empañado por el actuar de un mal funcionario”.

COMUNICADO OFICIAL | La Agencia Metropolitana de Tránsito muestra su rechazo ante cualquier acto y conducta que no se apegue a la normativa vigente, ante la denuncia realizada por una ciudadana, luego de haber sido presuntamente extorsionada. pic.twitter.com/LlXCcxkSUm — AMT Quito (@AMTQuito) May 5, 2021



De acuerdo con este organismo desde octubre del 2019 han destituido a 14 personas por cometer faltas disciplinarias, como esta. Agregaron que no permitirán “que el buen nombre de la institución se vea empañado por el actuar de un mal funcionario”.

Para denunciar cualquier acto de este tipo, la AMT recordó que los usuarios pueden emitir sus denuncias al correo [email protected] o al número 1800 AMT AMT.