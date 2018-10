Condenan a muerte a 17 personas en Egipto por atentados contra iglesias

LEA TAMBIÉN

Un tribunal militar egipcio condenó a muerte a 17 personas por lo atentados contra iglesias en 2016 y 2017 que dejaron un total de 74 muertos, indicaron fuentes judiciales y de seguridad.

Además, según las mismas fuentes, 19 personas recibieron penas de cadena perpetua y otras 10 condenas de 10 a 15 años de cárcel por los atentados en El Cairo de diciembre de 2016 y en Tanta y Alejandría (norte) en abril de 2017. Estos ataques fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) .



Los 46 acusados fueron declarados culpables del asesinato de 74 personas y de intento de asesinato de otras 152, que estaban presentes en el momento de los atentados, agregaron las fuentes.



Los cargos fueron abandonados contra dos personas, fallecidas durante el proceso.



Poco después del anuncio del veredicto el jueves, la oenegé Amnistía Internacional, que denuncia regularmente la represión ejercida en Egipto por las autoridades, reaccionó en un comunicado.

No hay “ninguna justificación” a los atentados contra las iglesias coptas, pero “pronunciar una pena de muerte colectiva luego de un juicio militar injusto no disuadirá (a los autores) de futuros atentados”, estimó.



En un primer fallo en abril, 36 personas fueron condenadas a muerte. La decisión fue entonces transmitida al gran muftí, responsable religioso a cargo de dar su opinión no vinculante sobre las penas capitales pronunciadas en Egipto.



Este jueves, el tribunal que trató el caso condenó finalmente a 17 personas a la pena de muerte.



El 11 de diciembre de 2016, un atentado suicida contra la iglesia copta San Pedro y San Pablo en El Cairo provocó 29 muertos.



El 9 de abril de 2017, en pleno festejo del domingo de Ramos, dos kamikazes del Estado Islámico tomaron como objetivo dos iglesias del norte de Egipto, en Tanta y en Alejandría, lo que causó 45 muertos.



El presidente Abdel Fatah al Sisi instauró entonces el estado de emergencia, que prolongó luego en varias ocasiones.



Los coptos constituyen la mayor comunidad cristiana de Egipto, que suman un 10% de la población.



Se quejan de discriminaciones y son víctimas de ataques regulares de extremistas. Desde fines de 2016 los atentados del EI dejaron más de un centenar de víctimas cristianas.



Desde la destitución por los militares del presidente islamista Mohamed Mursi en 2013, las autoridades enfrentan a varios grupos extremistas, en particular en el norte del Sinaí (este) , en donde actúan los yihadistas del EI.