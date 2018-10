Pablo Yánez, exsubsecretario de Comunicación, pidió ser testigo protegido

LEA TAMBIÉN

Pablo Yánez Saltos, exsubsecretario de Nacional de Comunicación, quiere colaborar con la Fiscalía ¿ en la investigación por supuesto peculado, en la que está procesado Fernando Alvarado, exseccretario de Comunicación.

A través de un escrito, hecho público este viernes 12 de octubre del 2018, Yánez solicitó al fiscal General encargado, Paúl Pérez, que se le incluya en el sistema de Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Además “se me conceda la protección debida, por cuanto la información que pretendo entregar a su autoridad en el marco de la presente investigación es altamente sensible y podría poner en riesgo mi integridad física, por la connotación legal y política que tiene el caso”.



También pidió que Fiscalía solicite a un juez para que este señale fecha y hora para que entregue su testimonio anticipado. Indicó que la información que proporcionará será importante y “aportará a las investigaciones en la causa”.



La madrugada del 10 de agosto pasado, Alvarado fue sometido a una audiencia de formulación de cargos, en la Corte Nacional de Justicia. En esta diligencia se le abrió un proceso penal por supuestas irregularidades en la producción y realización de los enlaces ciudadanos o sabatinas durante el gobierno de Rafael Correa. En este caso habría un posible perjuicio para el Estado de USD 250 240.



Ese día, la jueza Sylvia Sánchez le prohibió salir del país y dispuso que use un dispositivo de vigilancia o grillete electrónico.