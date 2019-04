Compra de medicinas e insumos en bodegas de hospital del IESS, observados por Contraloría

LEA TAMBIÉN

La Contraloría General del Estado presentó cinco observaciones al proceso de adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El informe borrador, que se presentó la tarde de este viernes 5 de abril del 2019, se denominó Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos, su recepción, distribución y uso en el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS. El período analizado fue entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de septiembre del 2018.



El primer hallazgo, manifestado, está relacionado al incumplimiento de recomendaciones sobre estudios y análisis técnicos previos a la compra de tal o cual fármaco o insumo médico. Este ítem constaba en otros informes presentados por la entidad de control.



La Contraloría señaló que funcionarios actuales y salientes inobservaron la normativa, ya que no había estudios completos ni definitivos que avalen la compra de medicamentos.



La segunda observación se basa en la identificación de insumos y equipos médicos por un monto de USD 1,7 millones. Los productos permanecían guardados y sin utilizar en bodegas de la casa de salud. Entre ellos se puede mencionar a 3 993 recargas de grapadoras o endograpadoras, 122 cánulas (tubos de goma) y otros.



Un tercer punto es la falta de verificación de la cláusula de garantía de fiel cumplimiento; lo que trajo como consecuencia que no se garantice la entrega de los insumos y fármacos, a tiempo o en el plazo previsto.



El ente de control, además, señala que se suscribieron varios contratos de adquisición de insumos médicos luego de las fechas establecidas o de la adjudicación. La consecuencia fue que los pacientes no pudieron acceder a productos como kits para diálisis peritoneal.



Finalmente, la Contraloría observó 27 procesos de contratación, en los que no se evidenció la publicación de documentos relevantes y que deben ser subidos a la página del Servicio de Contratación Pública (Sercop). Y concluye que no hubo una transparencia de la información durante el proceso.



Las personas que participaron en los procesos observados por la Contraloría y que fueron llamados podrán presentar más pruebas de descargo, en los cinco días siguientes.