La Comisión Interventora de la U. de Guayaquil convocará a elecciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Intervención y Fortalecimiento (CIFI) que se hará cargo de la Universidad de Guayaquil será posesionada el jueves 18 de octubre del 2018 por el Consejo de Educación Superior (CES).

En 90 días de funciones, su principal tarea será definir un plan de trabajo, levantar un diagnóstico de la institución y convocar a elecciones de autoridades.



La inestabilidad en el rectorado tras la salida de Galo Salcedo, por observaciones de la Contraloría, generó enfrentamientos en las dos últimas semanas.



La mañana de este martes 16 de octubre de 2018, Catalina Vélez, presidenta del CES, reiteró desde Quito que la intervención fue la última opción en vista de que los llamados al diálogo no dieron resultados.



El CES se acogió a los artículos 169 y 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y 45 del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas.



Los violentos enfrentamientos del 11 de octubre en los exteriores del rectorado motivaron la intervención. Las situaciones de violencia que alteren el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior es una de las causales fijadas en la LOES.



“La intervención busca, sobre todo, precautelar el orden y garantizar el normal funcionamiento de la universidad”, explicó Vélez. La presidenta del CES aclaró que no se suspenderán los procesos académicos y que los interventores tomarán medidas según la Ley.



Aunque el inicio de clases estaba previsto para esta semana, el arranque del cronograma se aplazó una semana en la universidad. Este martes el rectorado seguía resguardado por la Policía. El coronel Jhonny bingresó al edificio y aseguró que las actividades administrativas se desarrollaban con normalidad.



Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior, enfatizó que "no es normal que una universidad necesite de la presencia de la Policía para funcionar". Además señaló que, debido a que las autoridades no lograron contener los hechos violentos, la CIFI se encargará de dirigir un proceso electoral.



“Las autoridades de la Universidad de Guayaquil serán producto del pronunciamiento transparente de la comunidad, de elecciones absolutamente limpias, de elecciones monitoreadas, observadas, con organismos electorales fuera de toda sospecha, con veedurías ciudadanas”, dijo el secretario.



El CES evaluó por puntajes a los candidatos de la CIFI para la U. de Guayaquil.



Roberto Passailaigue Baquerizo, exministro de Educación, fue designado presidente al obtener la calificación más alta. El educador prefirió no hablar con los medios hasta el día de su posesión.



Junto a Passailaigue trabajarán Fernando Espinoza Fuentes, como miembro Académico; Christian Pazmiño Arguello, miembro Administrativo y Financiero; y Tito Quintero Jaramillo, miembro Jurídico.



En un comunicado el CES reiteró que la intervención es una medida de carácter “cautelar y temporal que busca solucionar los problemas que atenten contra el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior; mantener la continuidad de los procesos; asegurar y preservar la calidad de gestión; y precautelar el patrimonio institucional”.

Con la entrada de la CIFI se suspenderán, temporalmente, las funciones de las autoridades de la Universidad de Guayaquil. La disposición es que ellos asuman las funciones del Consejo Universitario, y su presidente las funciones de rector, así como la representación legal, judicial y extrajudicial del centro de estudios.