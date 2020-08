Comisión de Biodiversidad iniciará procedimiento para juicio político contra ministro Richard Martínez

LEA TAMBIÉN

Con 10 votos a favor, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea resolvió el lunes 17 de agosto del 2020, iniciar un proceso de juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, por supuesto incumplimiento de funciones.

La resolución fue impulsada por el coordinador del Bloque de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel, después de que el funcionario se excusó de acudir a la mesa para presentar un informe sobre la entrega de recursos a la Amazonía.



“No es la primera vez que el Ministro no viene y obviamente nosotros debemos ejercer nuestro rol constitucional y legal que es el del control político hacia los funcionarios que incumplen con esta normativa”, adujo Peñafiel.

Con 10 votos afirmativos, la Comisión de @BiodiversidadAN resuelve iniciar el juicio político en contra del Ministro de @FinanzasEc por incumplimiento de funciones y desacatar las resoluciones del organismo respecto a las rentas para la Amazonía.



No obstante, a través de un escrito, el ministro Martínez dijo a la Comisión que el Ministerio de Finanzas no tiene competencias para asignar, ordenar o transferir los recursos que financian el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y el Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, como reclamaban los asambleístas.



El titular de Finanzas puntualizó que las empresas nacionales y extranjeras, públicas, privadas, de economía mixta, o de otro tipo, dedicadas a la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, depositan mensualmente, en la cuenta especial del Banco Central del Ecuador, denominada, Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, los valores determinados en el artículo 60 de la Ley Territorial Amazónica.



Para ampliar estos argumentos el Ministro delegó a Gonzalo Lascano, coordinador jurídico de dicha Secretaría de Estado, pero los legisladores no aceptaron su comparecencia.



Antes de que el pedido de juicio político sea formalizado, los asambleístas deberán reunir 35 firmas de respaldo de sus colegas. En el Parlamento, ya hay cinco pedidos de juicio político de distintas bancadas contra Martínez, pero todavía no son calificadas por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).