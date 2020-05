Comisión Legislativa de Educación pide juicio político para Richard Martínez, por recorte de presupuesto para universidades

LEA TAMBIÉN

En sesión virtual mantenida este miércoles 6 de mayo del 2020, la Comisión de Educación de la Asamblea aprobó por unanimidad iniciar las acciones inmediatas para proceder al juicio político del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.

El debate sobre la reducción de USD 98 millones para 32 universidades y escuelas politécnicas públicas llegó a la mesa de Educación del Legislativo, que rechazó los recortes y convocó a los ministros de Finanzas, Richard Martínez; de Educación, Monserrat Creamer y al secretario de Educación Superior, Agustín Albán.



El objetivo –señaló la Comisión– era que los funcionarios expongan las motivaciones del Gobierno para el recorte del presupuesto, así como las acciones que se están tomando para asegurar el financiamiento del sistema de educación superior y del sistema nacional de educación.

Varios asambleístas, entre ellos la vicepresidenta de la Comisión, Jeannine Cruz, de Creo, propusieron dar paso a un juicio político para el ministro Martínez, por incumplir la Constitución.



El titular de esa Cartera de Estado fue el primer llamado para intervenir en la sesión, pero no se presentó. Jimmy Candel, presidente, y otros legisladores manifestaron su desacuerdo con la inasistencia de Martínez. El equipo de comunicación del Ministro dijo en un chat de prensa que enviaron la respectiva excusa, pero en la sesión legislativa se indicó que no recibieron ningún aviso formal.



El presidente de la Comisión, Candel, recordó que la Constitución del Ecuador prohíbe que se utilicen fondos públicos correspondientes a salud y educación en el marco de un estado de excepción.



En la sesión se manifestó que hubo una reducción de las asignaciones al Ministerio de Educación en un monto de alrededor de USD 300 millones. Además -indican los legisladores- se inició un proceso de desvinculación de docentes y administrativos.



Los legisladores además manifestaron que se suspendió el financiamiento de proyectos como el dirigido a más de 19 000 niños de 3 y 4 años que no pueden acudir a un centro educativo y son parte del Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi), además de programas de alfabetización y posalfabetización a 146 576 personas.



La Ministra de Educación y el titular de la Senescyt se excusaron por no asistir a la sesión. En esta intervinieron también rectores de universidades y representantes estudiantiles como el presidente nacional de la FEUE, Christian Flores, quien manifestó que en el parlamento estudiantil mantenido el martes 5 de mayo se resolvió pedir la renuncia del ministro Martínez.