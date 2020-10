'Hubo una gigantesca colusión' en caso Isspol, según el comandante Carrillo; Romo pide liquidación de Decevale

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que se solicitará a la Superintendencia de Compañías la liquidación del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), involucrada en el escándalo con valores del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

La petición se sustenta, según Romo, por las acciones y supuestas irregularidades en torno a las inversiones del Isspol.



"El Decevale debería ser liquidado y quienes participaron en estas operaciones deberían ser inhabilitados, más allá de las responsabilidades civiles y penales que se deriven", manifestó Romo, la mañana de este miércoles 22 de octubre del 2020.



En una rueda de prensa en la que también participaron el comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, y el director del Isspol, Jorge Villarroel, la Ministra de Gobierno anunció que el Ministerio de Finanzas está buscando los mecanismos para contratar una auditoría forense internacional que revise el tema.



Para las autoridades existen indicios de una aparente colusión entre varios actores, incluidos los entes de control, sobre las irregularidades que empañan inversiones del Isspol, las cuales sobrepasan los USD 500 millones y por las que se señala al empresario Jorge Cherrez.



Al respecto, el comandante Carrillo manifestó los siguiente:

"Al inicio podíamos pensar que esta pesadilla obedecía a un manejo arbitrario del Directorio del Isspol, que autoatentaron contra la Seguridad Social (...) pero luego de haber levantado información, inferimos que aquí hubo una gran concentración, aquí hubo un enorme pacto. Hubo una gigantesca colusión de actores, no solamente de personas, sino de instituciones y empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales (...) Para nosotros el origen está en estas actividades oscuras entre el personaje Jorge Cherrez Miño y Decevale".



El Gobierno reclama que Decevale responda, ya que es "responsable de todo lo que sucede con los papeles en su custodia”, manifestó la Ministra de Gobierno.



La entidad busca recuperar USD 532 millones en dos inversiones, repo y swap, realizadas desde el 2014.



Los respaldos de esas emisiones son supuestos bonos o notas globales.



Según la funcionaria, Decevale era el custodio de esos papeles, pero finalmente la empresa respondió que no tiene en custodia ninguno de los instrumentos del Isspol, sino que cedió está responsabilidad a un tercero extranjero, la empresa ICS Institutional Custody Services LLC.



Esa firma está domiciliada en Florida-Estados Unidos y actualmente está en proceso de liquidación, detalló Romo.



Romo asegura que el Decevale firmó un contrato con ICS Institutional Custody Services en 2003, cuando esa empresa se creó en 2006.



El representante de ICS es Jorge Chérrez, según publicó este Diario. Chérrez es quien precisamente actuó, a través de IbeCorp y HYFB, como contraparte en esas inversiones, aunque ahora él ha señalado que solo asesoró.



Debido a las irregularidades cometidas por Decevale, ahora el Isspol deberá rastrear los papeles, para intentar recuperar las inversiones efectuadas.



El Issopol también demanda que el Decevale responda por todos los montos que fueron negociados sin firma de responsabilidad del Isspol.



Según Romo, el Decevale aceptó que Chérrez pagara en papeles al Isspol USD 19 millones por concepto de dividendos de los Bonos Global. Esa operación se habría dado sin una firma de responsabilidad del Isspol.



Romo también cuestionó la versión de los directivos de Decevale, quienes habrían responsabilizado al exgerente de operaciones, Luis Álvarez, por las supuestas irregularidades.



“Para nosotros es inaceptable el argumento de que Decevale no sabía nada y de que sus directivos no sabían nada”, dijo.



Más implicados en el escándalo



Romo presentó información sobre las relaciones que existen entre los directivos de las instituciones del mercado de valores e incluso de la Superintendencia de Compañías que intervinieron en las operaciones del Isspol, aunque no dio nombres.



"La trama involucra efectivamente a organismos de control, han existido conflicto de intereses entre organismos de control y Decevale".



Mencionó que el hijo de la gerente de Decevale estuvo trabajando en la Intendencia de Valores y la hija del exintendente de Valores de Guayaquil estuvo trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil, que a su vez son accionistas mayoritarios de Decevale.



Agregó que los respresentantes de Citadel, una de las casa de valores que participa en una de las operaciones del Isspol, tienen una relación familiar directa con los representantes de Decevale.



"Todo esto debe hacer parte de la investigación y debió haber sido considerado en Decevale para su funcionamiento", dijo Romo.



Citadel ha señalado que no ha participado en operaciones swap ni repo, que no son permitidas en el mercado de valores del país.