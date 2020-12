Colombia suma 12 196 casos en su cuarto peor día de la pandemia 

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este jueves 17 de diciembre del 2020 un total de 12 196 casos de covid-19 en el que fue el cuarto peor día de la pandemia en el país en cuanto a contagios, así como 227 muertes, la cifra más elevada desde el 11 de septiembre cuando hubo 243 fallecimientos.

Con las infecciones de hoy el país llegó a 1 468 795 casos, de los cuales 81.142 están activos, que equivalen al 5,52 %, y 1 343 819 corresponden a pacientes que ya superaron el coronavirus, es decir el 91,49 % del total.



El número de víctimas mortales, entre tanto, se elevó a 39 787, que representan el 2,7 % de las personas que han contraído la covid-19 en Colombia.



En cuanto los contagios nuevos, la de hoy fue la cifra más alta desde el 19 de agosto cuando el país alcanzó un récord de 13 056 infectados.



La mayor cantidad de contagiados la tuvo hoy Bogotá, con 4 059, seguida de los departamentos de Antioquia (1 839), Valle del Cauca (1 132), Tolima (631), Bolívar (552), Cundinamarca (518) y Atlántico (476).



Con ello las zonas que más casos acumulan siguen siendo Bogotá (418 639), Antioquia (236 763), Valle del Cauca (123.331), Atlántico (84 524), Santander (60 036) y Cundinamarca (59.173).

De los 227 fallecimientos informados, 203 corresponden a días anteriores y los peores datos los tuvieron Bogotá (38), Valle del Cauca (30), Antioquia (28), Norte de Santander (16) y Quindío (15).



El resto de muertes sucedieron en Caldas, Cundinamarca y Santander (12); Tolima (9); Atlántico, Magdalena y Risaralda (7), Bolívar (6); La Guajira, Huila y Nariño (4); Cauca, Cesar y Meta (3); Boyacá, Caquetá y Casanare (2), y Sucre (1).



En esta jornada se procesaron 63 939 muestras, 37 974 de ellas de tipo PCR y 25 965 de antígenos, para un total de 7,31 millones de muestras procesadas en el país.

Medidas ante el aumento de contagios



Ante la situación que vive el país por los datos crecientes de infecciones de covid-19, algunas autoridades locales han tomado medidas para tratar de contener la expansión de la pandemia durante las festividades de Navidad y fin de año.



Es el caso de Medellín, capital de Antioquia y segunda ciudad del país, cuyo alcalde, Daniel Quintero, anunció hoy que habrá "toques de queda preventivos" los días 24, 25 y 26 de diciembre entre la medianoche y las seis de la mañana, medida que se repetirá el 31 de diciembre, el 1 y 2 de enero.

"Recomendación, no visitar familiares, no compartir copas, no dar abrazos a vecinos", dijo Quintero.



Entre tanto, el gobernador del departamento del Meta (centro), Juan Guillermo Zuluaga, también decretó toque de queda el 24 y el 31 de diciembre a partir de las 10 de la noche.



Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, descartó ayer una nueva cuarentena general obligatoria, aunque las asociaciones médicas advierten que no siempre se puede apelar al cuidado individual de los ciudadanos como lo han recomendado recientemente alcaldes de ciudades con altas cifras de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).