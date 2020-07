COE define circulación por placas para cinco domingos de agosto por covid-19

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional dispuso el 29 de julio del 2020 las directrices para la circulación vehicular según las placas de los automotores, que estará permitida durante los cinco domingos de agosto.

El organismo detalló los días en los que podrán circular los vehículos, de acuerdo con el color del semáforo.



En Quito, así como en los cantones con semáforo amarillo por el covid-19, el COE definió que los vehículos particulares con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) puedan circular sin restricción tres domingos: 2, 16 y 30 de agosto. En tanto, los automotores con placas pares y cero (2, 4, 6, 8 y 0) podrán transitar los domingos 9 y 23 de agosto.



En los cantones en donde rija el semáforo rojo no podrán circular vehículos particulares durante el fin de semana. Mientras que en las jurisdicciones con semáforo verde los domingos no circulan los vehículos con placas terminadas en 2,4 y 7.





Disposiciones para circulación de vehículos según el color del semáforo:



Circulación durante el semáforo rojo



Lunes: placas terminadas en 1, 2, 3 y 7

Martes: placas que finalizan en 3, 4, 5 y 8

Miércoles: placas terminadas en 4, 5 , 6 y 9

Jueves: placas del último dígito de 6, 7, 8 y 0

Viernes: placas que terminen en 1, 2, 9 y 0.

Sábados y domingos no circulan vehículos particulares



Circulación en semáforo amarillo



Lunes, miércoles y viernes: circulan los automotores con placas impares

Martes, jueves y sábado: pueden transitar los vehículos con placas pares.

Domingo 2, 15 y 30: circulan los de placas impares.

Domingo 9 y 23: circulan los automotores con placa par.



Circulación en semáforo verde



Lunes: no circulan los vehículos con placas que terminan en 6, 8 y 0.

Martes: están prohibidos de transitar las placas que finalizan en 5, 7 y 9.

Miércoles: no circulan las placas 4 y 0.

Jueves: no circulan las placas en 1, 3 y 9.

Viernes: no pueden transitar los vehículos con placas 2, 6 y 8.

Sábado: no circulan las placas 1, 3 y 5.

Domingo: no circulan los vehículos con placas terminadas en 2, 4 y 7.