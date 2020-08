¿Cómo será la circulación vehicular por placas y el toque de queda este sábado 15 y domingo 16 de agosto del 2020?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional definió el esquema de circulación vehicular por número de placa para este sábado 15 y domingo 16 de agosto del 2020 en los cantones con semáforo amarillo en Ecuador, en medio de la pandemia del covid-19.

Este fin de semana es el primero de agosto, en medio de vacaciones escolares en Sierra y Amazonía, sin prohibiciones especiales en Quito ni en ningún cantón, después de dos fines de semana con restricción de venta de licor y ampliación del horario del toque de queda en 18 provincias.

Con base en el calendario aprobado por el COE, los sábados solo circulan los automotores con placas pares y cero. En ese esquema, los registros terminados en 2, 4, 6, 8 y 0 transitan también los días martes y jueves. En tanto, lo vehículos particulares con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) circulan los días lunes, miércoles y viernes.



El Comité de Operaciones de Emergencia nacional estableció el pasado 29 de julio un esquema de circulación alternada para los días domingos de agosto, según el número de placa. La medida se aplicará únicamente para los cantones en semáforo amarillo.



Ese COE definió que los vehículos particulares con placas terminadas en número impar puedan movilizarse sin restricción los domingos 2, 16 y 30 de agosto. Mientras que los autos con placas pares y cero podrán transitar los domingos 9 y 23 de agosto.



Eso significa que este domingo 16 de agosto solo podrán transitar los automotores particulares con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



En los cantones con el semáforo rojo no podrán circular vehículos particulares durante el fin de semana. Y en las jurisdicciones en verde, los domingos no circulan los vehículos con placas terminadas en 2,4 y 7.





Toque de queda diferenciado para Quito



El horario de toque de queda para los cantones con el semáforo amarillo rige nuevamente desde las 23:00 hasta las 05:00, excepto en Quito y en tres cantones de Pichincha.



El 12 de agosto finalizó la medida temporal del COE nacional en la que se fijó un horario ampliado de toque de queda para los cantones en amarillo de 18 provincias del país. Esa disposición contemplaba una prohibición de tránsito de 19:00 a 05:00, de viernes a domingo. Asimismo, incluía la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en esas provincias, lo cual dejó de tener vigencia el miércoles 12.



El toque de queda en Quito este sábado 15 y domingo 16 de agosto será de 21:00 a 05:00; el mismo horario diferenciado se aplicará en tres cantones de Pichincha con semáforo amarillo: Rumiñahui, Mejía y Cayambe.





Quito, sin cines por la pandemia



Para este mes se mantienen vigentes otras medidas. No están autorizadas las clases presenciales; siguen cerradas las fronteras terrestres; está prohibida la apertura de bares y discotecas; no hay permisos para espectáculos públicos



En Quito se mantiene prohibida la apertura de cines. No hay autorización para reuniones ni fiestas.



Algunos sitios que se pueden visitar fin de semana son, por ejemplo, las áreas protegidas como el Parque Nacional Cotopaxi, Galápagos, El Cajas, Los Ilinizas y la Reserva Pululahua. Estos espacios fueron cerrados después del feriado del 10 de agosto, para realizar labores de desinfección, pero ya están abiertos.