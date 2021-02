Diana Atamaint: Una vez se proclamen resultados, candidatos pueden impugnar

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no tuvo los votos para aprobar el informe jurídico que buscaba viabilizar el reclamo presentado por Yaku Pérez, candidato presidencial de Pachakutik, para un recuento de votos en 17 provincias, acordado con Guillermo Lasso, aspirante de la alianza Creo-PSC.

La noche de este martes 16 de febrero del 2021 el Pleno sesionó, pero solo hubo dos votos a favor (presidenta Diana Atamaint y consejera Esthela Acero), uno en contra (consejero José Cabrera) y una abstención (vicepresidente Enrique Pita). El consejero Luis Verdesoto abandonó la sesión.



Minutos después, antes de la medianoche del martes de Carnaval, Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo a CNN que “al no haber sido resuelto el pedido de reconteo voto a voto en esta etapa del proceso”, el siguiente paso del CNE será la proclamación oficial de resultados de las elecciones generales del pasado 7 de febrero. La funcionaria aseguró que aquello ocurrirá en cuatro días, una vez que se realice el escrutinio de jurisdicciones del exterior.

“Una vez que se proclamen los resultados oficialmente y se cierre el escrutinio, los candidatos o las organizaciones políticas tienen la posibilidad legal de interponer impugnaciones ante el CNE e incluso apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral”, precisó Atamaint, entrevistada por el periodista Fernando del Rincón.



Antes de ese diálogo, en la sesión del Pleno del CNE, que se encuentra en audiencia nacional de escrutinio, Atamaint defendió la transparencia del proceso electoral. “Debemos dar la cara al país”, dijo, al votar a favor del informe jurídico para el recuento.



Después de su votación, la Secretaría informó que no había mayoría para aprobar el planteamiento. “No se adopta ninguna resolución en relación al informe, lamentablemente no se da respuesta al pedido, ni se aprueba ni se niega”, mencionó Atamaint.

El informe aceptaba parcialmente el pedido de Pérez, correspondiente a la reclamación de 72 actas físicas. Se disponía que “se verifique el número de sufragios de 12 urnas” por encontrarse dentro de las causales determinadas en el artículo 138 del Código de la Democracia.



El documento disponía la verificación del 100% de actas en Guayas, como se acordó entre Lasso y Pérez el viernes último. También se proponía una “verificación aleatoria” del 50% de actas, en otras 16 provincias: Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, Santo Domingo, El Oro, Santa Elena, Tungurahua, Loja, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Esmeraldas, Imbabura, Cotopaxi y Morona Santiago. El texto disponía excluir “aquellas actas que ya fueron recontadas”.

Las incidencias de la votación



El consejero Luis Verdesoto sugirió, apenas instalada la audiencia nacional de escrutinio, que se retire el informe jurídico, por considerar que es “parcial” y que no recoge lo fundamental del acuerdo al que se llegó con Lasso y Pérez, con la presencia de las autoridades del CNE y de la Misión de Observación de la OEA. “Esto satisfará a una parte, pero no a la nación, necesitamos que el Ecuador entero esté satisfecho… Este informe es un aborto, como está concebido. Hace botar por la borda lo que nos costó muchísimo construir, este es un informe que lo único que hace es enfrentar al país”, apuntó Verdesoto. Sin embargo, su moción de retirar el informe no tuvo respaldo y se lo sometió a votación.



José Cabrera se solidarizó con los funcionarios de las áreas técnicas del CNE, ante las denuncias de un supuesto fraude. También dedicó unas frases al presidente de la República, Lenín Moreno, quien pidió al ente electoral “actuar con seriedad y sensatez”, además de reiterar la disponibili-dad de recursos económicos para un eventual recuento.



“Ojalá que el Presidente, se lograra para la segunda vuelta, dar vacunas a esos cerca de 270 000 ciudadanos que fueron a arriesgar su salud en las juntas receptoras del voto y que esta vez vayan sin miedo que se van a contagiar (del covid-19)…ojalá tuviéramos esa facilidad del dinero para ayudar a la democracia”. Cabrera pidió que se termine el proceso de escrutinio para proclamar resultados y posteriormente que las organizaciones políticas puedan ingresar reclamos.

El vicepresidente, Enrique Pita, mencionó que los reclamos presentados deben guardar concor-dancia con en el Código de la Democracia. Dijo que si aprobaban el informe como se propuso “se atentaría contra el estado constitucional de derecho y se abriría un espacio para la presentación de recursos de carácter legal, que afectarán la proclamación de resultados definitivos de la dignidad de Presidente, lo que no ha sido aprobado aún”.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, pedía que se aprueba el informe de reclamación y para abrir las urnas, hablaba de definir un manual o instructivo. “No se adopta ninguna resolución en relación al informe, lamentablemente no se da respuesta al pedido, ni se aprueba ni se niega”, mencionó Atamaint.



Cambios en juntas provinciales electorales



En una sesión ordinaria previa, Atamaint, Pita, Cabrera y Acero aprobaron cambiar a dos vocales de la junta provincial electoral de Esmeraldas. Roger Cabrera y Edison Tufiño reemplazaron a Ibeth Igigoren y Gary Cabeza, respectivamente. Igualmente, con los votos de los cuatro conseje-ros se designó a Manuel Andrango como vocal de la junta provincial electoral de Cañar, en lugar de Mayra Bermeo.



Los consejeros también aprobaron, con cuatro votos a favor, ampliar por cuatro días el plazo de duración del escrutinio de las tres circunscripciones de la junta especial del exterior. En el pedido, se indicó que hubo complicaciones en el retorno de paquetes electorales desde Cincinnati, Estados Unidos, donde se encuentra el centro de operaciones de DHL, empresa encargada del traslado de los kits.