CNE convocará la noche de este 21 de noviembre a elecciones y no se cierra a una posible consulta popular

Para las 21:00 de este miércoles 21 de noviembre del 2018, está previsto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque, a través de una cadena nacional de televisión y radio, a las elecciones seccionales del 24 de marzo del próximo año.

El Pleno del organismo se reunió esta tarde y sus cinco integrantes aprobaron, por unanimidad, el texto de la convocatoria que marcará el inicio del periodo electoral.



El proceso se dará para escoger 23 prefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4 094 vocales de juntas parroquiales rurales y siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) con sus suplentes.



Para la elección de los integrantes del Consejo de Participación, el organismo electoral precisó una lista de 40 aspirantes, después de que hoy terminó de resolver todos los recursos de impugnación. En cambio, para el resto de dignidades a partir de mañana (22 de noviembre) hasta el 21 de diciembre las organizaciones políticas podrán inscribir a sus candidatos.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, advirtió que a pesar de la convocatoria "todavía no se ha cerrado la posibilidad de que haya una consulta popular de cualquier propuesta".



En la sesión de hoy participaron todos los integrantes del organismo electoral: Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Luis Verdesoto y Esthela Acero.



Eso, a diferencia de la inédita primera sesión del martes, cuando Verdesoto y Acero no acudieron al Pleno para participar de la cita que terminó con la elección de Atamaint como Presidenta y Pita como Vicepresidente del CNE. Esta tarde ambos se justificaron ante el Pleno, y todos se comprometieron a velar por la transparencia y recuperar la confianza de los ciudadanos en este organismo.



Atamaint explicó que por cuestiones operativas la cadena de la convocatoria no se difundirá a las 20:00, como estaba prevista en un principio, sino una hora más tarde.