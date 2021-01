CNE prevé capacitar al menos al 80% de miembros de mesa

Lisbeth Guillcapi y Bry­an Zaldumbide no solo comparten clases en la carrera de Terapia Física de la Universidad Central. Ambos fueron designados miembros de juntas receptoras del voto (JRV) para las elecciones del 7 de febrero del 2021.

Los estudiantes, de 23 y 25 años, no ocultan su incertidumbre por el ofrecimiento del Ministerio de Salud de aplicar pruebas de antígenos a los integrantes de mesas de votación, para evitar la propagación del coronavirus.



Los jóvenes narraron que en las capacitaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), dictadas de forma virtual y presencial, no se precisó ninguna indicación al respecto. “Primero escuchamos que debíamos pagar las pruebas PCR. Luego, el Ministerio dijo que lo haría de forma gratuita. Hay dudas”, menciona Lisbeth.



En total, 271 638 ciudadanos fueron designados miembros de mesas electorales. El 80% está conformado por universitarios. Se encargarán de cuatro fases en los comicios: conformación e instalación de la mesa, votación, escrutinio, embalaje y envío de materiales.



Hasta ahora no se ha aclarado si las pruebas de detección de covid-19 las tendrán que pagar los miembros de la mesa. En el protocolo para prevenir la propagación del covid-19, aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y ratificado por el Pleno del CNE, no se contempla que los miembros de mesa presenten pruebas negativas PCR.



El sábado 23de enero, el Pleno del CNE sesionó para actualizar el protocolo vigente. Sin embargo, ese punto se suspendió.



Esteban Montero, especialista de capacitación del CNE, dijo que se trató de un anuncio del Ministerio de Salud y que “esa planificación” está a cargo de esa Cartera. El consejero electoral José Cabrera dijo ayer que ve complicado ese ofrecimiento por el costo, pero que el Pleno se pronunciará.

Cada JRV está integrada por cuatro vocales principales y tres suplentes. Para su instalación, se requiere la presencia de cuatro miembros, aunque se puede instalar con al menos tres. Según el CNE, hasta el sábado último, el avance de capacitaciones para miembros de JRV ascendió a 70%.



Martha (nombre protegido) tiene 38 años, es docente en un colegio privado y fue designada como secretaria de mesa. Ella se capacitó de forma virtual, pero dijo que tuvo problemas con la plataforma.



En la evaluación final, tuvo que repetir preguntas, pues no se grababan en la web dispuesta para el test. Finalmente, logró una nota de 8 sobre 10. Después recibió en su correo un PDF que le alertaba que había terminado la capacitación. La multa por no asistir a estas capacitaciones es de USD 40.



En el protocolo se estableció que los integrantes de las JRV recibirán un kit de bioseguridad, que incluye mascarillas, visor facial, gel y toallas con alcohol para desinfectar materiales. Martha cree que no es suficiente; y para no poner en riesgo a sus padres, después de las elecciones pasará unos días en otro lugar, para descartar una posibilidad de contagio.



El CNE adjudicó un contrato por USD 81 553, para la adquisición de 1 164 767 mascarillas quirúrgicas, que se repartirán entre los miembros de mesa y todo el personal electoral.



Los cuatro miembros principales de JRV utilizarán tres mascarillas, se la cambiarán cada cinco horas: 07:00, 12:00 y 17:00. Además, un vocal de la JRV, protegido con un visor, verificará la identidad de los votantes, quienes se quitarán momentáneamente la mascarilla para que se compruebe su identidad en el padrón.



El incremento de contagios de covid-19 podría incidir en la instalación de las juntas. Sin embargo, el CNE ha ratificado que los miembros de la JRV que no asistan tendrán una sanción del 15% del salario básico, es decir, USD 60.



Si una junta no se instala, el coordinador del recinto requerirá la presencia de los vocales suplentes de la misma mesa o de otras juntas, para reemplazar a los ausentes. En el peor de los casos, el personal del CNE podrá solicitar a los ciudadanos que estén en fila para sufragar que integren temporalmente la mesa.



Esteban Montero, que realiza las capacitaciones del CNE para JRV, contó que se ha notificado a 238 850 personas designadas como miembros de mesa, lo que equivale al 87,93%.



En cuanto al porcentaje de capacitación, confirmó que se registra un 70% de avance. Más de la mitad de integrantes completó las charlas virtuales.



Según el funcionario, se prevé que hasta las elecciones se supere el 80% de integrantes capacitados, lo que “matemáticamente” garantiza que al menos tres miembros de las mesas estarán entrenados.



Otra duda de Lisbeth y Bryan es si recibirán el incentivo económico de USD 10 que anunció el CNE para los miembros de mesa. “Si nos hacen pagar la prueba PCR a nosotros, creo que la multa costaría menos”, manifestó Zaldumbide.



Paulina Peña, directora de la Delegación de Pichincha, explicó que se buscaron incentivos, con convenios con universidades, para que la participación en las JRV se reconozca como horas de la materia de vinculación con la sociedad.



Montero ratificó que los miembros de mesa recibirán los USD 10, con transferencia, pago directo o en las ventanillas de las delegaciones.



En contexto

​

La pandemia por el covid-19 obligó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a capacitar a los miembros de mesa mediante charlas virtuales. El próximo 7 de febrero, los seleccionados tendrán que asistir cumpliendo el protocolo de bioseguridad del COE.