Unidades de élite de la Policía liberan a guías retenidos en cárcel de Cotopaxi

Los cinco guías penitenciarios que fueron retenidos por un grupo de presos del pabellón de mediana seguridad en el Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Norte de Cotopaxi fueron liberados hoy, lunes 1 de marzo del 2021.

Esto ocurrió una semana después de los hechos de violencia registrados en cuatro cárceles del país. El personal de las unidades élites como el GIR, UMO y GOE de la Policía Nacional ingresó al interior del complejo carcelario ubicado en la vía que conduce al cantón Saquisilí, al norte de la ciudad de Latacunga.



También llegó el personal de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, quienes armaron un cinturón de seguridad por el perímetro de la cárcel y así evitar una posible fuga.



Según los miembros policiales que controlaban el ingreso al centro, el amotinamiento duró una hora y media. "Hubo una revuelta y luego se informó que había cinco guías retenidos, pero luego fueron liberados con la intervención de al menos 120 uniformados entre policías y militares", dijo un agente policial.



Mientras en los exteriores de centro de rehabilitación social un grupo de familiares de los detenidos esperaba información de lo ocurrido en la mañana.

"Mi esposo me llamó por teléfono a las 07:30. Me pidió que le ayudara porque su vida corría riesgo, debido a que los del pabellón de media peligrosidad se estaban pasando al de mínima, luego se cortó la señal", aseguró Yesenia S.



Contó que hasta el momento no tiene información de su pareja recluida hace 9 años. "Tuve que pedir ayuda a unos vecinos para venir en forma inmediata desde Quito. Estaban los militares y policías, pero no dieron información de lo que ocurría. Estoy preocupada".



Al lugar también arribó Juan Q, y su esposa desde la parroquia Zumbahua.



Buscaban noticias de su hermano recluido hace un mes. "No podemos estar tranquilos con lo que ocurre en las cárceles, mi hermano está por un delito menor, pero corre el riesgo de ser asesinado. No sabemos de él desde que entró".



El hombre, de 40 años, aseguró que cuando llegó no sabía lo que estaba pasando. Luego se enteró de la revuelta en el pabellón de mediana seguridad.



A las 14:00 de hoy, se hizo el relevo de los 40 militares que permanecían resguardando el lugar.



Ellos se transportan en dos camiones. Una fuerte lluvia que cayó en la tarde dispersó a los familiares.