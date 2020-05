Vulqano Park anuncia su cierre debido a pérdidas económicas por la pandemia; 300 trabajadores fueron despedidos

LEA TAMBIÉN

El parque de diversiones Vulqano Park, ubicado en las faldas del Pichincha junto al Teleférico, anunció el cierre de sus operaciones debido a las pérdidas económicas generadas a raíz de la pandemia de covid-19 y el aislamiento social en el que se encuentran los quiteños.

Galo Hidalgo, representante de la empresa, dijo a Ecuavisa que "al momento es imposible abrir. El operador que manejaba el parque de diversiones al momento sale de Ecuador. Ha cerrado totalmente sus operaciones".



Agregó que el Vulqano Park acumula, por la falta de clientes, una pérdida equivalente a USD 600 000.

El operador que manejaba el Vulqano Park salió del Ecuador, lo que imposibilita la reapertura del parque de diversiones. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

El parque de diversiones tenía alrededor de 300 trabajadores que fueron despedidos. "Nos supieron explicar que no nos pueden pagar porque no tienen plata. Ellos se han acercado a hacer varios préstamos a varios bancos y no hay plata", sostuvo Liseth Laredas a esta cadena de televisión.



"Exigimos que nos paguen los meses que sí hemos trabajado", dijo Alejandra Laredas, pues trabajaron febrero y marzo. La trabajadora de la empresa asegura que estas remuneraciones no han sido canceladas al momento.



Ante la falta de liquidez, la empresa propuso pagar a sus trabajadores con los juegos instalados en el parque. Sin embargo, ellos rechazan esa propuesta. "Sabemos que esos juegos ya no sirven", dijo Laredas.

Por la falta de clientes, Vulqano Park acumula una pérdida de USD 600 000. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

El parque cerró sus puertas por la emergencia sanitaria el 15 de marzo del 2020. Según se anunció en un comunicado, esto respondía a las "recomendaciones y ordenanzas del Ministerio de Salud Pública y Gobierno".