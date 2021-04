Guillermo Lasso cerró campaña en Guayaquil y pidió una oportunidad para servir al Ecuador

Con el caudaloso río Guayas de fondo y varias embarcaciones desde las cuales se flamearon banderas del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza cerró oficialmente su campaña electoral este 8 de abril del 2021.

El candidato presidencial de la alianza Creo-PSC escogió el malecón Simón Bolívar para dirigir su mensaje final, en pleno centro de Guayaquil. El discurso lo dirigió a los ecuatorianos en el territorio nacional y en el exterior.



Lasso recordó que se encontraba en el malecón de la ciudad que lo vio nacer, por donde caminaba de niño oliendo el cacao que se secaba en el lugar. "Caminaba por aquí de la mano de de mi padre y mi madre, recuerdos inmensos que guardaré siempre en mi corazón".



"Hemos querido hoy estar hoy al pie del río Guayas para cerrar nuestra campaña y que nuestro mensaje fluya desde aquí a todos los rincones de nuestra querida Patria, el Ecuador. Nuestro país nos requiere unidos, nos necesita juntos para enfrentar el futuro con optimismo", indicó.



Aseguró que el país vive en este momento la peor crisis en su historia: sanitaria, económica, de valores y de seguridad ciudadana. "Crisis que afecta de manera grave a la vida de todos los ecuatorianos. Todos estamos angustiados por nuestra salud, por la falta de empleo, la economía, la inseguridad y el futuro".

Este 11 de Abril, el país nos necesita unidos. El domingo iniciamos una nueva etapa de progreso en la que todos podamos vivir mejor.



Les pido que me den la oportunidad de servirles y todos juntos construir EL ECUADOR DEL ENCUENTRO. 💪🏼🇪🇨#JuntosLoEstamosLogrando pic.twitter.com/4zCNDh7vIo — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 8, 2021

Agregó que el encierro y temor al covid-19 ha alterado las vidas de los ciudadanos. "Venimos de 14 años de dos gobiernos que se dedicaron a enfrentar y dividir a los ecuatorianos y no existe nada más peligroso que el odio y la venganza. Hoy, para enfrentar esta crisis, necesitamos encontrarnos unidos".



Ello es posible, dijo, con el aporte de todos, respetando las diferencias. "El próximo domingo es posible iniciar una nueva etapa de progreso en la que todos podamos vivir mejor, en sus manos tendrán el instrumento más poderoso que existe para cumplir nuestros sueños, el voto es esa herramienta poderosa".



Lasso indicó que durante la campaña visitó las 24 provincias del país y que conoció sobre las costumbres de cada territorio.



"Es por eso que en estos últimos días les pido de todo corazón que concurran el 11 de abril a las urnas para hundir con nuestros votos a un pasado injusto que nos ha llevado a una pobreza que no nos merecemos. Espero de la manera más humilde que ustedes me den la oportunidad de servirlos".

Al final del evento, el presidenciable, quien estuvo acompañado de su esposa María de Lourdes Alcívar, miraron hacia el río Guayas y flamearon la bandera tricolor. Las embarcaciones pertenecían a ciudadanos que llegaron desde el Golfo de Guayaquil, Samborondón y Daule.