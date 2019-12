Paso deprimido de San Blas, en el centro de Quito, cerrado tras choque de un camión contra esa estructura

LEA TAMBIÉN

Un camión se accidentó aproximadamente a las 05:00 de este lunes 23 de diciembre del 2019 en el paso deprimido de la avenida Pichincha, que conecta, desde el norte de Quito, con el Mercado Central y la Marín, a la altura de San Blas, en el centro de la ciudad.

El compartimento de carga del vehículo pesado se incrustó en el paso deprimido. El subteniente Isaac Sánchez, del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), informó que no hubo heridos, tampoco fallecidos tras el accidente. “Encontramos a una persona en el vehículo y la evaluamos, no tiene complicaciones de salud”.



Pasadas las 07:30, el camión continuaba allí y técnicos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), evaluaban los daños en la estructura del intercambiador.



Fernando Pazmiño, gerente de Obras Públicas de la Epmmop, informó que dos vigas metálicas transversales resultaron afectadas, pero la estructura del puente no tenía mayores complicaciones. “Revisamos con nuestros técnicos y, de primera instancia, no tenemos peligro de colapso del intercambiador”.



Hasta cerca de las 08:00 de este lunes, la circulación era normal por encima del puente luego del incidente. Decenas de personas observaban desde la parte superior lo que había pasado.



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó un operativo especial de movilidad en la zona. Los agentes cerraron el paso por la avenida Pichincha, en sentido norte - sur, y no había paso para los carros que se trasladaban a La Marín. Por eso, las unidades de la Ecovía tomaban la calle Guayaquil y bajaban por la Oriente.



Desde allí se movilizaban por la Monfúfar para llegar a la Pichincha.. Para evitar el tráfico, otros vehículos que se dirigían al centro tomaban la calle Los Ríos y se desviaban por cualquiera de las vías que conducen a La Marín.



La AMT recomendó a los conductores que vayan por la calle Oriente hacia la Montúfar y la av. Pichincha. “Nuestro personal mantiene control de la movilidad”.



La Secretaría de Movilidad informó un equipo de emergencias se encuentra en el paso deprimido de San Blas para analizar los daños. “Al momento hay restricción vehicular, el transporte público circula por el carril del trolebús. Tome rutas alternas”.