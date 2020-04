China mantiene tendencia a la baja de nuevos casos del nuevo coronavirus

LEA TAMBIÉN

Los nuevos casos de coronavirus se situaron el viernes 17 de abril de 2020 en China en 27, diecisiete de ellos procedentes del exterior, frente a los 26 contagios del día anterior, informó la Comisión Nacional de Salud.

De esta forma, el país asiático mantiene la reducción iniciada el pasado martes de los llamados casos "importados", después de que en los días previos se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.



El pasado 11 de abril se diagnosticaron 97 casos "importados" de los 99 totales; el 12, 98 de 108; y el 13, 86 de los 89 totales mientras que el martes 14 de abril esta cifra bajó a más de la mitad y se contabilizaron 36 de 46.



Si bien el jueves 16 de abril se registraron once nuevos contagios a nivel local y 15 importados, el viernes la cifra fue similar: diez y 17 casos, respectivamente.



De los diez casos locales, siete se contabilizaron en la provincia septentrional de Heilongjiang, fronteriza con Rusia, dos en Cantón (sur) y uno en Sichuan (sur).



No se produjo ningún nuevo fallecimiento y se registraron cinco nuevos casos sospechosos, todos importados, tres de ellos en la ciudad de Shanghái y dos en Heilongjiang.



En el foco de la pandemia de la provincia de Hubei no se detectaron nuevos contagios, siete pacientes fueron dados de alta -en la capital provincial de Wuhan- y no se produjo ningún nuevo fallecimiento.



En esta provincia permanecen activos 122 casos, todos ellos en Wuhan, 27 de ellos en estado grave.



Los infectados "activos" en el país son ahora 1 058, 85 de ellos en estado grave, entre el total de 82 719 casos registrados desde el inicio de la enfermedad de los que 77 029 han sido dados de alta y 4 632 han muerto.



La cifra de fallecidos ha aumentado respecto a los 3 342 contabilizados hasta el recuento del viernes después de que Wuhan sorprendiera ayer con una revisión de las cifras y añadiera 1 290 víctimas mortales a las 2 579 que se habían anunciado en la ciudad hasta el momento, hasta alcanzar un total de 3 869 fallecidos.



Por otra parte, se han rastreado un total de 723 835 contactos cercanos a los infectados de los que 8 893 contactos cercanos continúan todavía bajo observación médica.



Respecto a las infecciones asintomáticas, se contabilizaron 54 nuevos casos, tres de ellos procedentes del extranjero. Un total de 1 017 personas infectadas sin síntomas permanecen bajo observación.



En Hong Kong los casos se elevan a 1 021 con cuatro muertes y en Taiwán se contabilizan un total de 395 casos y seis muertes.



Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).