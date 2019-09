Abogado dice que 'El Chapo' Guzmán envió una carta al presidente López Obrador desde la cárcel de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

A poco más de dos meses de que el mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, fuera condenado a cadena perpetua más 30 años simbólicos adicionales en un Tribunal de Nueva York, Estados Unidos, se dio a conocer que el exlíder del cartel de Sinaloa ya no soportaría estar tras las rejas.

Así lo afirmó el abogado de 'El Chapo', Juan Pablo Badillo, en una entrevista en Univisión el viernes 20 de septiembre del 2019. Según dijo, el sentenciado envió una carta al presidente de México, Manuel López Obrador, en la que habría escrito: "Estoy en la prisión más terrorífica del mundo".

El defensor aseguró que en la misiva 'El Chapo' insiste que la Corte de Nueva York le dictó una sentencia condenatoria ilegalmente en "la prisión más severa y terrorífica de los Estados Unidos". También, el narcotraficante habría mencionado que EE.UU. "no me requirió en extradición, ni cumplo con ninguno de los requisitos que exige la ley de extradición".



Badillo mostró a la cadena televisiva la carta supuestamente firmada por Joaquín Guzmán Loera, con fecha del 14 de septiembre. Ante las cámaras, dijo que 'El Chapo' ni sus abogados se resignan a aceptar la sentencia de cadena perpetua y recurrirán en contra de su extradición a Estados Unidos, ocurrida el 19 de enero del 2017.



La supuesta carta habría tenido como destinatarios a López Obrador, a la Suprema Corte de Justicia en México y a otras personas. En ella, además se presentaría a Badillo como apoderado legal de Guzmán, para que gestione los recursos legales contra su traslado a EE.UU.



Badillo, que asegura que "la firma (de la carta) es auténtica", dijo desconocer dónde había firmado 'El Chapo'. "Solo sé que es auténtica al cien por ciento y puede ser sometida a cualquier examen", mencionó el abogado.



El jurista no reveló cómo le llegó la carta, escrita probablemente desde la cárcel de máxima seguridad, y solo afirmó que lo recibió en un "sobre confidencial".



'El Chapo', de 62 años y exjefe del cartel de Sinaloa, llegó a ser el hombre más buscado por Estados Unidos tras la muerte de Osama Bin Laden y es el mayor capo del narcotráfico extraditado y enjuiciado por EE.UU.



Tras un largo juicio, el capo mexicano fue encarcelado el viernes 19 de julio del 2019 en la prisión de máxima seguridad ADX en Colorado, donde está previsto que pase el resto de sus días.