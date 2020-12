Centros de vacunación privados aún esperan información sobre dosis contra covid-19

En Ecuador se afinan los detalles para la vacunación contra el nuevo coronavirus. Semanas atrás, las autoridades sanitarias anunciaron que las primeras dosis, provenientes de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech, llegarán en enero del 2021; el resto arribará en marzo. La idea es que el sector público arranque con la inmunización.

¿Qué pasará con los establecimientos privados?



EL COMERCIO conversó con la doctora Cristina Cosíos, encargada de Vacunorte, centro médico ubicado en el sector de San Gabriel, en el norte de Quito, la mañana de este viernes 11 de diciembre del 2020.



La especialista asegura que aún no han tenido novedades sobre la vacunación en los establecimientos privados. “En un primer momento se espera que el proceso se cumpla en las unidades de la red pública”.



Pese a ello, cuenta, los clientes preguntan constantemente si ellos dispondrán de la fórmula contra el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19. “Los pacientes consultan a diario si tendremos o no la dosis. Pero les respondemos que aún no hay información al respecto; debemos aguardar por un tiempo más”.



La logística y el almacenamiento serán parte de los temas que se deben organizar. La de Pfizer, por ejemplo, requiere un acopio bajo 70 grados centígrados. “Para colocar ese tipo de fórmulas debemos garantizar la cadena de frío, ya que la seguridad de los pacientes es esencial. Nosotros tenemos refrigeradores entre ocho y 30 grados”.



Para Cosíos, la vacuna de covid-19 es importante, pero también la inmunización de otras patologías como la influenza. “Las autoridades todavía no permiten la liberación de los contenedores de las bodegas, por lo cual no hemos podido comenzar con ese proceso”.



En otros sanatorios ocurre una situación similar. Carlos Nieto, internista del Hospital Metropolitano de Quito, coincidió en que por el momento las autoridades sanitarias solo han permitido la importación desde la parte pública.



“Nuestros pacientes preguntan sobre si tendremos o no la dosis, pero les respondemos lo mismo: sabemos que arrancará en las unidades públicas”.



El martes 8 de diciembre, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, detalló que las primeras fórmulas se aplicarán en trabajadores sanitarios y adultos mayores residentes en albergues. En total se esperan cerca de 18 millones de dosis.



Reino Unido comenzó el martes 8 de diciembre con la vacunación en esta población. Médicos, enfermeros y ciertas personas mayores de 80 años y trabajadores de casas para adultos mayores estuvieron en la lista de los inmunizados. Quienes ya tienen la dosis deberán esperar 21 para colocarse la segunda. Así se garantizará la generación de anticuerpos contra el virus.