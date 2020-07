Si el CNE elimina a Compromiso Social, el correísmo participaría con Centro Democrático

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si el movimiento correísta Fuerza Compromiso Social (FCS) es eliminado del registro de Organizaciones Políticas, del Consejo Nacional Electoral (CNE), sus potenciales candidatos para las elecciones del 2021 participarían bajo la bandera de Centro Democrático (CD).

Así lo confirmó a este Diario Enrique Menoscal, presidente nacional de la agrupación que creó el exprefecto de Guayas, Jimmy Jairala.



Esta reacción surge el 20 de julio del 2020, un día después que el CNE suspendiera a FCS, Libertad es Pueblo, Justicia Social y Juntos Podemos. Esos grupos tienen 10 días de plazo para presentar pruebas de descargo y evitar su eliminación definitiva tras reparos hechos por la Contraloría a sus procesos de inscripción.



De acuerdo con Menoscal, el correísmo y CD forman parte de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), que además aglutina a otras seis organizaciones sociales. Este fue presentado el pasado 8 de julio en Guayaquil y, según él, ya contemplaba desde antes el escenario de la eliminación del movimiento correísta.



“Siempre estuvo claro que el compromiso es apoyar incondicionalmente a UNES. Desde su inicio tenía dos partidos políticos, pero al eliminarse FCS, vamos a ir juntos. De hecho, las personas que se eligieran como candidatos que provengan de la lista 5, si son los más opcionados, saldrán como candidatos por la lista 1”.



Añadió que ese escenario también aplica para los posibles cuadros que salgan desde los grupos sociales que no tienen un partido político.



“Acordamos que apoyaríamos este programa sin importar quién o quiénes sean los candidatos a presidente o vicepresidente o asambleístas. Y acordamos que iremos juntos en este proyecto sabiendo que podía haber la posibilidad de eliminación del partido de la lista 5”.



Menoscal explicó que se sigue trabajando en un programa de trabajo y se espera tener las listas de precandidatos previo a las elecciones internas que arrancan el próximo 9 de agosto. Aunque no dio nombres, dijo que solo para la Presidencia hay ocho nombres. No confirmó si Jairala podría ocupar un espacio en el binomio presidencial.



“Este no es un acuerdo de candidaturas ni de nombres. Si ellos (correísmo) tienen dentro de sus filas una persona capaz de ir como candidato presidencial y es la mejor opción, aun cuando no participen con su lista porque los eliminan, participan por la nuestra. No importa que venga de allá”.