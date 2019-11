Familia de joven que murió en el 'Centralazo'  analiza acción legal

LEA TAMBIÉN

Mientras familiares y amigos despedían a Gabriela Orbe Reyes, estudiante de 21 años que murió la tarde del viernes 22 de noviembre del 2019 en el evento denominado 'Centralazo'; su padrastro, Óscar Bonilla, anunció que este lunes 25 de noviembre acudirá a Fiscalía.

Bonilla -doctor en leyes- fue nombrado como vocero del caso. Mientras se realizaba la velación en la Casa Girón el sábado 23 de noviembre, anticipó que hoy, 25 de noviembre, se reunirá con abogados penalistas para tomar decisiones. “Siento que los organizadores se deslindan de sus responsabilidades”, dijo.



Para él, este caso puede tratarse de una posible negligencia al no contar con permisos de la Intendencia de Policía ni del Municipio de Quito.



“La tarde que rescatamos el cadáver de Gaby, había cinco policías, una unidad de Criminalística, una ambulancia y una unidad de Bomberos, ¿eso era suficiente para atender a 8 000 personas?”, se cuestiona.



Bonilla dijo que escuchó sorprendido una entrevista del Intendente de Policía de Pichincha en la que decía que el Centralazo no tenía los permisos. También escuchó al alcalde Jorge Yunda que el evento no había sido autorizado.

Añade que las 02:00 del sábado 23 de noviembre, una persona que se identificó como abogado de la FEUE, le escribió por Whatsapp diciéndole que cuente con ellos. Además, mostró su molestia de que la Universidad solo emita un comunicado y no se hayan comunicado con ellos.



Gabriela Orbe fue sepultada ayer, 24 de noviembre (15:00), en Jardines del Valle, en Sangolquí.



La tragedia que enluta a la familia quiteña se produjo cuando centenares de personas intentaron ingresar al recinto para asistir al concierto ‘Centralazo’ 2019, donde debían presentarse artistas y orquestas nacionales.



Nueve personas resultaron heridas y fueron llevadas a casas de salud para una revisión especializada; 11 recibieron asistencia en el sitio de la emergencia.