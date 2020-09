Los cementerios municipales se mantendrán cerrados en Ambato

LEA TAMBIÉN

Los cementerios La Merced y de Tiugua, en la ciudad de Ambato, se mantendrán cerrados. La decisión fue adoptada por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. La medida se extenderá hasta el feriado por el Día de los Finados, en noviembre.

Álvaro Mantilla, director de Servicios Públicos Municipales, dijo que en los días de los Finados no se abrirán las puertas de los campos santos. Eso evitará que la gente de todo el país llegue. “La propuesta busca que los casos de coronavirus no se incrementen en la ciudad y provincia, al momento están bajando de acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Salud, Hospital Municipal y por el Servicio Nacional de Riesgos”, explicó Mantilla.



El funcionario dijo que es cierto que hay que incentivar la reactivación económico de la ciudad, pero debe ser en forma responsable y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, gel antibacterial o alcohol.



También no se efectuará la tradicional comercialización de flores en los exteriores de los cementerios.