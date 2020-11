Católicos franceses se manifiestan contra la prohibición de misas por covid-19

Grupos de católicos franceses, en contra de la posición de la jerarquía de la Iglesia, se manifestaron este fin de semana en decenas de puntos del país para protestar por la prohibición de participar en misas desde que empezó el segundo confinamiento domiciliario el 30 de octubre.

En Nantes, pese a la lluvia, cientos de personas se concentraron este domingo 15 de noviembre del 2020, algunas de ellas con pancartas. Esa imagen se repitió también en otras ciudades como Lyon o Burdeos.



Los participantes, convocados por las redes sociales, se quejaban de que se les impida participar en lo que es un acto colectivo central para su fe cuando no se ha demostrado que las iglesias hayan sido foco de contagios.



Algunos también consideraban que es incoherente que se permita la formación de concentraciones en los centros escolares o en las tiendas, que a su juicio presentan un mayor riesgo sanitario, y no reuniones en las iglesias en las que hay espacio suficiente para mantener la distancia entre las personas.



La jerarquía de la Iglesia, sin embargo, lejos de utilizar el argumento de un supuesto agravio comparativo, ha insistido en que hay que seguir las consignas oficiales.



El administrador apostólico de la archidiócesis de Lyon, Michel Dubost, afirmó este domingo 15, en una entrevista a la emisora France Info, que "hay que ser pacientes" porque los católicos "no somos las únicas víctimas de la covid".



"Hay que tomar todas las precauciones que nos pide el Gobierno", añadió Dubost, que recordó a los fieles que también tienen alternativas durante este periodo, como ayudar a los pobres.



El ministro de Interior, Gérald Darmanin, había advertido antes del fin de semana de que no se iban a tolerar incumplimientos en las reglas del confinamiento en estas convocatorias de protesta y que las fuerzas del orden podrían acudir a multar a los que se concentraran delante de las iglesias.



Darmanin recibe este lunes 16 de noviembre a los representantes religiosos para abordar, entre otras cosas, la situación actual de restricciones por la pandemia, con la vista puesta en las próximas semanas.



El confinamiento debe prolongarse hasta el 1 de diciembre, pero el primer ministro, Jean Castex, ya advirtió el jueves de que a partir de esa fecha habrá muchas restricciones que no se levantarán, y que no podrán reabrir ni los bares ni los restaurantes.



Lo fundamental para los católicos y para muchos otros es la perspectiva de cara a las fiestas de Navidad. Castex dijo que no podrá haber grandes reuniones familiares ni fiestas multitudinarias.