Casa Blanca niega evasión de impuestos de Trump denunciada por New York Times

La Casa Blanca negó hoy (2 de octubre del 2018) que el presidente de EE.UU., Donald Trump, construyera parte de su fortuna evadiendo impuestos y rechazó así los hallazgos de una extensa investigación publicada por el diario The New York Times.

"Hace muchas décadas, el IRS (en inglés Servicio de Impuestos Internos) revisó y aprobó estas transacciones", afirmó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

The New York Times destapó que Trump y sus hermanos crearon una empresa falsa para esconder millones de dólares procedentes de sus progenitores y que minusvaloraron enormemente los activos del negocio inmobiliario de su padre para evitar el pago de grandes cantidades de impuestos cuando se hicieron con él.



En total, el rotativo neoyorquino calcula que Fred y Mary Trump transfirieron a sus hijos una fortuna de más de USD 1 000 millones, por la que apenas pagaron al fisco 52,3 millones.



La conclusión del The New York Times es que Trump recibió más de USD 413 millones de su padre gracias a que le ayudó a evadir impuestos.

Además de rechazar estos hallazgos, la Casa Blanca consideró "triste" que el rotativo neoyorquino hable del padre de Trump, muerto en 1999.



"Fred Trump falleció hace casi 20 años y es triste presenciar este falso ataque contra la familia Trump", dijo Sanders.



En su investigación, The New York Times analizó un amplio archivo de declaraciones de impuestos y otros documentos.

Tras la publicación del reportaje, el Departamento de Impuestos del estado de Nueva York anunció que "está revisando las denuncias" publicadas en el rotativo a través de "todas las vías adecuadas de investigación", según medios estadounidenses.