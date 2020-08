En cinco provincias hubo más carnés irregulares; 2 652 se emitieron en Guayas durante la emergencia

LEA TAMBIÉN

En la pequeña sala de espera siempre había usuarios. Eran personas con problemas físicos o de otro tipo que a diario llegaban a un centro de salud de Milagro-Guayas, en busca de un carné de discapacidad.

Esperaron meses y no consiguieron el documento.



La gente que aún va al lugar recuerda esos días y le resulta extraño saber que a los empleados públicos y a los familiares de los médicos que trabajaban allí sí les extendían la identificación en 72 horas.



Hoy, esos datos reposan en la Fiscalía. La entidad indaga si la casa de salud fue parte de la red de corrupción que emitía credenciales de forma irregular.



Las investigaciones en el Guayas llevan siete semanas. ¿Por qué las pesquisas se han centrado allí? Porque tras un mapeo nacional, la Fiscalía dice que es la provincia con más casos de carnés irregulares.



El Ministerio de Salud corrobora esa información. El 53% de las 2 652 credenciales que se emitieron en el país, durante la emergencia, salieron de esta jurisdicción. Hay cinco provincias identificadas.



Los agentes han descubierto al menos cinco casas de salud, entre hospitales y centros asistenciales del Guayas, en donde sospechan que se entregaban los documentos fraudulentos.



Los agentes tienen una lista de los supuestos implicados. En ese registro están al menos 22 funcionarios. Entre ellos aparece personal administrativo de hospitales, médicos y personas naturales.



Estos últimos han sido identificados como tramitadores.



Ellos fueron los primeros y los únicos en ser detenidos.



A través de sus celulares y documentos que tenían en su poder se identificaron las conexiones con las casas de salud.



Los informes de la Fiscalía muestran que la mayoría de credenciales se entregó por discapacidad física. Ese trámite podía durar unas 24 horas de forma irregular, pues los pedidos llegaban a las manos de la doctora y firmaba.



Lo mismo ocurría en otro centro de salud del sur de Guayaquil. Otro hecho que llamó la atención de los investigadores es que las casas de salud emitían las credenciales a personas que no vivían en las zonas donde realizaban el trámite. Eso no ocurría antes.



Daniel Salcedo, preso por corrupción, obtuvo su carné en el Suburbio, aunque residía en otra zona. En su caso, la doctora que emitió el certificado admitió que lo firmó sin revisarle físicamente. Según su abogado, ella solo autorizaba y asegura que la valoración era competencia de otros.



La Contraloría tiene 57 auditorías abiertas. En esos análisis hallaron que los carnés se emitían en horarios no laborables como fines de semanas o madrugadas. Otros no tienen respaldos médicos o los sustentos son exámenes de una persona diferente al beneficiario.



Además, se encontraron informes de doctores, cuya especialidad no tiene relación con las discapacidades.



Las investigaciones señalan que los funcionarios indagados tenían años dentro de sus áreas y dominaban los trámites. En el caso del centro de salud de Milagro, los registros del Ministerio de Salud indican que una doctora emitía carnés desde el 2016.



En ese año, las personas con discapacidad ya se quejaban por la lentitud de los trámites.



En la Fiscalía hay informes del personal que emitían credenciales hace más de cinco años. Pero las investigaciones se concentran a partir del 2019.



Esto ocurre porque los investigadores tienen datos de que las identificaciones se usaban para evadir impuestos e importar vehículos. Por esos hechos, hay otros expedientes.