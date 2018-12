Carlos Pérez: El plazo de dos contratos petroleros con China se amplió

LEA TAMBIÉN

El ministro de Energía, Carlos Pérez, anunció ayer que se renegociaron dos contratos de venta de crudo que están vigentes con China, con lo cual el banco de ese país CDB otorgó el crédito USD 900 millones, obtenido la semana pasada por el Gobierno.

Se trata de un acuerdo de venta de crudo con Unipec y otro con Petrochina, explicó Pérez, quien fue parte de la delegación oficial que viajó al país asiático entre el 12 y el 13 diciembre de 2018.



La visita estuvo encabezada por el presidente Lenín Moreno, quien mantuvo reuniones con su par chino Xi Jinping, con otras autoridades de ese país, inversionistas y empresas como Huawei.



El ministro Pérez dijo que “logramos renegociar dos contratos -con Petrochina y Unipec-, con lo cual el CDB nos concedió un financiamiento de USD 900 millones en mejores condiciones para el país”.



El préstamo se firmó con una tasa del 6,5%, plazo de seis años (con dos de gracia) y sin comprometer crudo adicional.



“Se logró mantener la misma cantidad de crudo acordado con anterioridad en esos contratos, sin comprometer crudo adicional; es decir, lo que hemos conseguido es estirar las fechas de entrega de ese crudo para poder conseguir fondos para el país”, acotó Pérez.



Ecuador mantiene vigentes siete contratos petroleros que incluyeron créditos y anticipos de dinero atados a la venta de crudo a largo plazo. De ellos, cuatro son con Petrochina, uno con Unipec y dos con la empresa petrolera tailandesa Petrotailandia.



Este Diario preguntó ayer al Ministerio de Energía qué contratos de los anteriormente mencionados se renegociaron y cuáles fueron las condiciones. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.



De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, el desembolso de los USD 900 millones se hará este mes y los recursos se destinarán a proyectos de inversión. La Cartera descartó que se vayan a usar para pagar sueldos del sector público.



Adicionalmente, Ecuador consiguió en China un crédito por USD 69,3 millones y un préstamo no reembolsable por 30 millones (ver gráfico).



Ecuador llegó al gigante asiático, además, con dos temas sensibles en agenda: Coca-Codo Sinclair y Mirador, que reportan incumplimientos técnicos y ambientales, respectivamente.



El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que no recibirá la Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ejecutada por la china Sinohydro, hasta que cumpla con las observaciones solicitadas por el Gobierno.



Un informe de Contraloría señala que esta central registró, hasta el 30 de abril pasado, 171 defectos no atendidos por Sinohydro. Entre ellos están

7 648 fisuras en los distribuidores de agua, soldaduras de mala calidad y desgaste en los rodetes de las turbinas.



Pérez reconoció que este tema fue parte de los diálogos con autoridades chinas.



Según él, en las reuniones sostenidas con Xi Jinping y otras autoridades de ese país, se generó el compromiso de que las empresas chinas que no han cumplido con el 100% de los proyectos desarrollados en el Ecuador “tienen la obligación de hacerlo”.



“Nosotros no recibiremos ningún proyecto con fallas. Estamos trabajando para que se resuelvan los problemas” a fin de que la obra pueda ser recibida por el Gobierno, dijo Pérez.



Y añadió que igual compromiso se dio con mineras chinas como Ecuacorriente.



La empresa tiene a cargo el proyecto de cobre a gran escala Mirador. En mayo pasado, el Ministerio del Ambiente suspendió parte de las operaciones (40% de obras en ese entonces) por incumplimientos ambientales.



Entre las observaciones más importantes están realizar trabajos en la planta de beneficio (donde se procesan los minerales) y en la relavera (un lugar de depósito de desechos).



“La empresa (Ecuacorriente tiene que cumplir con ciertos requisitos ambientales” antes de que pueda continuar con las inversiones previstas, puntualizó el Ministro de Energía.

Como parte de la agenda en ese país, Moreno asistió a un foro de inversiones, donde se promovieron proyectos petroleros, mineros y eléctricos en operación, como Sopladora.