Autoridades dicen que en Conocoto no funcionara una cárcel; hay malestar en los vecinos

La invitación circula en las redes sociales y los organizadores piden a la gente que se reúna a las 18:00 del lunes, para decir “no a la cárcel en Conocoto”. En la convocatoria también se dice: “No delincuencia, no a la violencia intrafamiliar”.

Los vecinos advierten que “la llegada de la cárcel” afectaría al sector y mencionan la existencia de centros infantiles, un parque para la familia, etc.



En otra invitación, en cambio, se pide que los moradores de barrios como La Paz, Las Peñas, La Armenia, La Moya, Corazón de Jesús, entre otros, asistan a una reunión en el convento de las hermanas Marianitas.



“Vamos a tratar el tema sobre el asunto de la instalación de la cárcel en donde queda ubicado el Centro de Internamiento Femenino Buen Pastor. Continuemos siendo una parroquia unida y aumentemos la seguridad”, dice la convocatoria.



Ante estos pronunciamientos, la Secretaría de DD.HH. aclara que en Conocoto no funcionará ninguna cárcel.



“En el Centro de Adolescentes Infractores únicamente se ubicará a las personas detenidas por no pagar pensiones alimenticias”, dice la Secretaría.



Además, aseguró que “no se creará una nueva cárcel; son padres que no han cumplido con sus obligaciones y mantienen una deuda pendiente con sus familias. Enfatizamos que a la Casa de Acogida de Apremio no se trasladarán a personas acusadas por delitos”.



Inicialmente, este grupo de detenidos iba a ser trasladado al antiguo CDP de San Roque (Centro de Quito), pero un grupo de exalcaldes de Quito pidió que no se concrete esa iniciativa, porque ese sector debe entrar en una recuperación completa.