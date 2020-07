Los 14 cantones de El Oro en semáforo amarillo; Balsas y Chilla cambiaron este lunes 20 de julio

LEA TAMBIÉN

Los cantones Balsas y Chilla dejaron el semáforo rojo, con lo que los 14 cantones de la provincia de El Oro permanecen desde este lunes 20 de julio en semáforo amarillo.

Chilla se mantiene sin casos oficiales de contagios por el nuevo coronavirus. Balsas se mantuvo libre del virus en los primeros tres meses de la crisis sanitaria, luego registró cinco muertes en poco más de ocho días, informó el alcalde Yuber Añazco, que le atribuyó el brote a exceso de confianza de la población y a la organización de reuniones y fiestas.



Los dos cantones que blindaron sus ingresos con controles al tránsito de ciudadanos externos, decidieron cambiar a semaforización amarilla desde este lunes 20.



El Ministerio de Salud reporta hasta este lunes 34 casos de contagios en Balsas, con cinco fallecidos, 14 personas recuperadas que recibieron el alta epidemiólogica y el resto de enfermos se encuentran “estables en sus casas, cercanos al alta”.

“Cumplimos más de 100 días de paralización, sin comercio, sin ventas y la gente no aguanta más (...) Si no hay colaboraciíon y responsabiliad de la población tendremos que volver a semáforo rojo y eso no le conviene a nadie”, explicó Añazco, alcalde de Balsas.



En semáforo amarillo la restricción vehicular y peatonal iniciará en Balsas a partir de las 18:00 (y no a las 23:00 como en el resto del país) “para que la gente después de sus labores diarias se quede en casa y pueda cuidarse un poco más”.



Balsas sobrepasa los 9 000 habitantes. Entre las disposiciones también consta la autorización para realizar los velatorios únicamente para muertes naturales y no para muertes de presuntos o positivos para covid-19. Y se restringe la venta de bebidas alcohólicas durante el horario de toque de queda (18:00 a 05:00).



En Chilla las instituciones públicas y privadas atenderán hasta las 16:00. Además en esta población de 2 400 habitantes se prohibió todo tipo de actividad festiva relacionada a las fiestas patronales y de cantonización.



“En el cantón Chilla, al igual que en Marcabelí, no hemos tenido casos comprobados pero no nos descuidamos, el pasar de rojo amarillo no significa bajar el nivel de control, sino más bien fortalecerlo con las Fuerzas Armadas cuyo apoyo ha sido incondicional en la emergencia”, sostuvo Richard Cartuche, alcalde de Chilla.