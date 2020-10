En el cantón Rumiñahui no se abrirán los cementerios; COE metropolitano de Quito se reune este 23 de octubre

LEA TAMBIÉN

Mientras en Quito aún no se toma una resolución sobre lo que pasará con los cementerios durante el feriado de Finados, el cantón Rumiñahui decidió mantener cerrados los suyos.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de esa ciudad resolvió el 20 de octubre del 2020 que los cementerios no se abrirán mientras dure la emergencia sanitaria por el covid-19. Sin embargo, los servicios exequiales están permitidos mientras se cumpla con los protocolos de bioseguridad.



El próximo 2 de noviembre, por el Día de Difuntos, es una tradición el que familiares y allegados acudan a los cementerios para visitar las tumbas de sus familiares.



Otra medida que adoptó el COE cantonal tiene que ver con la ampliación del horario de funcionamiento de los restaurantes. Desde el lunes pasado, esos negocios pueden abrir hasta las 23:00, de lunes a domingo.



En Quito, este 23 de octubre, el COE Metropolitano mantendrá su reunión habitual de los viernes para analizar la situación de la capital en cuanto a la pandemia y tomar decisiones. Uno de los temas que se abordará es el de la apertura o no de los cementerios.



La Iglesia Católica ya se ha pronunciado. Según sus autoridades, los cementerios que están a su cargo no abrirán sus puertas a menos de que exista una autorización del COE.