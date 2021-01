EN VIVO: 16 candidatos presidenciales participan en el Debate obligatorio del CNE

16 candidatos llegaron la noche del sábado 16 de enero del 2021 a Ecuador Debate 2021, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayaquil. El evento que durará dos noches es conducido del por los periodistas Ruth del Salto y Andrés Jungbluth.

El debate obligatorio se realiza en Guayaquil y es transmitido desde las 20:00 por cadena nacional y las cuentas oficiales del CNE, este sábado 16 y domingo 17. Cada jornada durará tres horas y en ambas deberán participar todos los presidenciables.



En la jornada de este sábado se abordarán dos temas: empleo y economía; y educación, salud y grupos vulnerables. Para mañana, en cambio, se tratarán los temas de corrupción e institucionalidad democrática; y relaciones internacionales y derechos humanos.



En cada día de debate los candidatos estarán divididos en dos bloques, de ocho presidenciables cada uno.

Los candidatos presidenciales participaron en el debate obligatorio del CNE, la noche del sábado 16 de enero del 2021. Foto: Flickr CNE



A continuación, la transcripción de la intervención de los candidatos.





Guillermo Lasso, candidato de Creo



Pregunta:



Una de las formas de obtener recursos de manera directa constituye los impuestos con los que este Estado grava a los ciudadanos, ¿Qué haría usted impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a los consumos especiales (ICE) y con la base imponible de la declaración del impuesto a la renta (RI), tomando en cuenta que esta es la principal fuente de financiamiento para la política social y la inversión pública?



Respuesta:



“Ecuatorianos, muy buenas noches. Una buena economía es como un avión que tiene dos motores para volar muy alto, para poder crecer, para generar inversión, para crear empleo, para facilitar el emprendimiento y generar ingresos para la familia ecuatoriana. El un motor simboliza la economía privada, de la cual hablaré más adelante, el otro motor simboliza la economía pública, la economía del Estado, ese motor está averiado. ¿Por qué? Primero, porque no tiene liquidez, está atrasado en el pago de sueldos y salarios, sus obligaciones con la seguridad social y los GADs. En segundo lugar, está sobreendeudado, la deuda es un peso muy grande en su economía; en tercer lugar, es ineficiente; y en cuarto lugar, está cooptado por la corrupción y esto es consecuencia de la mala administración de los últimos 14 años en el Ecuador. Por lo tanto, ese Estado tiene que cambiar, en primer lugar, no hay que subir impuestos, todo lo contrario, hay que bajar determinados impuestos, como el impuesto a la salida de divisas.

Guillermo Lasso en el debate del CNE. Foto: Flickr CNE



Hay que aumentar la producción petrolera, hay que ser más eficiente en el uso de la energía eléctrica, hay que aprovechar los minerales que tiene el Ecuador, respetando el medio ambiente. Y además, ese Estado tiene más de 400 empresa públicas, todas deficitarias y mal administradas en su gran mayoría. Por eso necesitamos un gobierno del cambio, alguien que tenga capacidad y experiencia para cambiar esta situación que permita promover inversión, crear el empleo, facilitar el emprendimiento para las mujeres, para los jóvenes ecuatoriano. Por eso yo te pido el voto, para que votes por el gobierno del cambio que tiene capacidad y experiencia para cambiar”.



César Montúfar, candidato de Concertación



Pregunta



El 2020 una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para tener un préstamo por 6 500 millones de dólares y eso impone tomar ciertas medidas. Una de ellas es incrementar ingresos y reducir gastos por un total de 5 porcentual. ¿Va a respetar el acuerdo con el FMI tomando en cuenta que los desembolsos van a llegar en el 2021 y 2020?



Respuesta



"Muy buenas noches un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país. Mi Gobierno será un Gobierno que fortificará las relaciones con los organismos internacionales. Tendremos una visión y una vocación que nos va a permitir acrecentar y profundizar el que nuevos créditos puedan venir al Ecuador.



Por mi parte, en nuestro Gobierno, vamos a mantener y respetar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin lesiones a nuestra soberanía y vamos además a renegociar algunas condiciones desacuerdo con el que no estamos totalmente conformes.

César Montúfar. Foto: Flickr CNE



En primer lugar, no vamos a subir ni a bajar el IVA vamos a entender cómo está. Quizá vamos a analizar algunas desde sanciones, la lista de sanciones. Vamos a revisar una reforma tributaria que, sin subir impuestos, incentivando la producción y incentivando las empresas generando un mecanismo de incentivos para que se desarrollen energías limpias permitan de manejar de mejor manera la recaudación tributaria. Vamos a generar una plataforma que nos va a permitir evaluar y controlar la evasión tributaria.



Solamente si miramos la lista de los candidatos presidenciales, vamos a ver con muchos de ellos no pagan impuestos. Por tanto, vamos a mejorar la recaudación sobre la base de cobrar los impuestos sin subirlos.



Vamos a imponer un impuesto al patrimonio, los ricos, los millonarios tiene que pagar más. No se puede mentir el país decir que no se va a cobrar impuestos. Sobre una base razonable de más de 1 millón de dólares, pero tenemos que consolidar un sistema tributario que sea redistributivos, justo de lo que nos permite que el Estado tenga el dinero suficiente para invertir en la obra social, para el bono de desarrollo humano para combatir la desnutrición infantil sobre la cual vamos a trabajar".



Ximena Peña, candidata de Alianza País



"Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país.

Existe un consenso nacional en mantener la dolarización, pero vemos con preocupación como ciertos candidatos insisten en eliminar el impuesto a la salida de divisas. Los migrantes ecuatorianos mandamos con mucho trabajo nuestras remesas a nuestras familias, manteniendo la dolarización mientras vemos que algunos quieren ir sacando dólares de la economía sin importarles que esa medida lo que hace es debilitar la dolarización y el circulante dentro de nuestro país. Por eso vamos a mantener el impuesto a la salida de divisas porque necesitamos fortalecer y proteger la dolarización.

Pero también es importante hablar del empleo, una de las grandes preocupaciones de los ecuatorianos es porque no tienen trabajo, tenemos más de un millón de ecuatorianos que han perdido el empleo. Siete de cada diez ecuatorianos no saben cómo van a llevar el pan a su mesa porque están sin trabajo.

Ximena Peña. Foto: Flickr CNE

Las mujeres tenemos un 45% de menos de probabilidades de acceder a un trabajo adecuado y si lo hacemos, ganamos un 16% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo.

Por eso tenemos una iniciativa también llamado Copago de Nómina, a través de la cual nos comprometemos a pagar un porcentaje de las plazas nuevas de trabajo que se abran para mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años. Esto es fundamental para recuperar nuestra economía.

También tenemos un tema de crédito. Nueve de cada diez ecuatorianos han visto reducido su salario y un 47% de ellos han tenido que recurrir a crédito para pagar sus gastos. Por eso, tenemos también para fortalecer la economía, la dolarización, trabajar con la banca porque estos ciudadanos han encontrado una banca indolente y usurera que no ha facilitado la vida de los ecuatorianos pese a que estamos enfrentando una crisis económica sin precedentes”.





Gerson Almeida, candidato de Ecuatoriano Unido



Pregunta:



La reactivación económica pasa por explotar más yacimientos petroleros y desarrollar la minería legal. Cómo piensa usted parar la minería ilegal, ofrecer alternativas de empleo para quienes la practican y a su vez conservar la naturaleza al mismo tiempo.



"Hermanos y amigos ecuatorianos. Buenas noches. Yo creo que este es el tiempo en el que Ecuador debe empezar a repensar su economía si quiere tener una economía saludable, sostenible, con principios de desarrollo económico sostenible y sustentable. Ustedes van a escuchar a lo largo de esta noche palabras tales como modelos de desarrollo, van a escuchar el término reactivación con muchísima referencia a lo anterior.

Gerson Almeida. Foto: Flickr CNE



Hemos venido para plantear un modelo nuevo. Es decir, un diseño. El ecuador por implantar modelos y modelos esta como esta. Casi todos los países latinoamericanos nos han importado modelos de desarrollo. Hoy, si nosotros atendemos tradicionalmente a lo que nos ha traído postración vamos a obtener los mismos resultados. Estos resultados son los que le tienen a Ecuador así.



Si nosotros pensamos en incrementar el desarrollo de la economía a base de mayor explotación petrolera atendiendo al concepto extractivista, vamos a entender que estamos obteniendo un recurso que se va a agotar. Entendemos que la economía se genera a través del trabajo. Soy pastor y sé que a una persona no se le puede dar una dadiva, no se le puede dar una cantidad de dinero. A esa persona hay que enseñarle a conseguir ese dinero. La riqueza en el Ecuador se la va a obtener a través del trabajo, el tren intermodal, la activación económica, no reactivación.



La política petrolera tiene que ser cónsona con el desarrollo sostenible. No queremos ver otra vez derramamientos petroleros, a los artistas internacionales viniendo a ver cómo se nos acaba los recursos y además comprometimos el futuro. Lo que tenemos que hacer es una política responsable y atender a nuevos diseños. El agro que tanto está abandonado, políticas para incentivar a los agricultores.



El petróleo es una fuente que debería ser residual, no debería ser la principal. Pero por falta de diseño propio estamos viviendo las consecuencias. Es el tiempo en el cual Ecuador puede, Ecuador debe, el Ecuador tiene que activarse".



Pedro José Freile, candidato del Movimiento Amigo



Pregunta



Como medida de reactivación económica se han escuchado varias propuestas para bajar las tasas de interés. ¿Cómo se logra eso en una economía de mercado?



Respuesta



"Amigos, ¿recuerdan ustedes durante la pandemia el día que abrieron la refrigeradora y no encontraron nada que comer? ¿Ese día en el que sintieron vergüenza de no poder explicar a sus hijos por qué ese día no iban a comer? Pues, es la razón por la que estoy aquí. Vengo de la protesta, donde estamos incómodos a la propuesta, una propuesta que el día de hoy implica romper algunos moldes que nos han convencido de que las cosas funcionan de una manera unidireccional: 'No debemos usar el petróleo'.



Sí debemos usar el petróleo. 'Tenemos que respetar el sistema financiero como existe'. No, tenemos que pensar fuera del molde.



Es necesario traer bancos medianos, de jurisdicciones distintas, para que puedan aplicarle la competencia a los bancos locales. Quién no sufrió durante la pandemia una llamada a decirle: '¡Paga! ¡Paga! No importa que no estés vendiendo o no estés comprando. ¡Paga! Y la llamada además te voy a cobrar'.

Pedro José Freile, candidato del movimiento Amigo en el Ecuador Debate 2021. Foto: Flickr CNE



Es necesario que la competencia, una virtuosa cualidad del mercado libre, pueda ayudarnos a regular de otra manera los costos que hoy pagamos, pero además es indispensable que el Banco Central del Ecuador recupere absoluta independencia, como en las democracias más organizadas, sin la injerencia de los políticos, para que podamos saber que esas virtudes del mercado y la certeza de que un estado que regula -pero que no influencia políticamente- nos va a permitir a todos tener fuentes nuevas de financiamientos y costos financieros razonables para poder salir adelante con nuestras familias, para poder contratar lo que sí necesitamos y no lo que no podemos con los costos que tenemos hoy día, para poder crear nuevamente fuentes de empleo, para poder tener emprendimiento real, no de la mano ni del regalo del Gobierno, porque los candidatos que les ofrezcan que esto viene de préstamos les miente".





Lucio Gutiérrez, candidato de Partido Sociedad Patriótica



Pregunta



¿Qué incentivos ofrecerá su gobierno para desarrollar actividades económicas que sean compatibles con los derechos de la naturaleza?



Respuesta



"Muchísimas gracias por esta jornada democrática, un saludo a todos los ecuatorianos. Patriotas ecuatorianos, es el momento de tomar decisiones realmente radicales sino el Ecuador no va a cambiar. No sacaremos nada aquí dando ideas, generando cambios, trayendo inversiones productivas que puedan generar empleo, generar nuevamente riqueza. Miren ecuatorianos en el año 2004, en mi gobierno, la economía creía al 8,82% y de qué sirvió, si vino el golpe de estado y destruyeron a mi querido Ecuador.



Conmigo ecuatorianos, la inversión extranjera era superior a varios países de América latina, y ¿de qué sirvió? Hoy estamos en el último lugar. Yo deje dinero ahorrado ecuatorianos y se robaron la plata. Entonces aquí tenemos que tomar medidas radicales. Si yo soy presidente del Ecuador, ecuatorianos, no voy a ser un presidente florero. Yo voy a tomar decisiones radicales, voy a recuperar como ya recuperé en mi primer gobierno, la plata que se robaron los banqueros corruptos con el feriado bancario, como dice esta nota de prensa: el presidente Lucio Guirterrez recuperó dinero de la cartera E, incobrable. Y a los que no querían pagar, les incautamos bienes, a 190 deudores morosos, entre ellos, intocables como el hermano del ingeniero León Febres Cordero. Justamente por eso vino el golpe de estado.

Lucio Gutiérrez, candidato del Partido Sociedad Patriótica en el Ecuador Debate 2021. Foto: Flickr CNE



En todo caso, nosotros seremis siempre respetuosos de la naturaleza. Vamos a impulsar proyectos como por ejemplo , industrias ecológicas como la del cáñamo que no contaminan, que son amigables a la naturaleza.



Vamos a traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés, pero radicalmente recuperaremos la plata robada: 35 mil millones de dólares hay que recuperar".



Gustavo Larrea, candidato por Democracia Sí

​

Pregunta



Cuál va a ser la política publica de movilidad humana en su gobierno tanto de migración al Ecuador como desde el Ecuador a otros países?



Respuesta



"Muchas gracias Andrés, un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay un problema muy grave con la movilidad. Las crisis económicas de nuestro país provocaron la migración de cientos de miles de ecuatorianos, concretamente el feriado bancario, que provocó la migración de aproximadamente dos millones de ecuatorianos. El éxodo más grande en nuestra historia. La crisis económica producida en ese momento le llevó a nuestro país a un descalabro económico, le llevó a la quiebra de decenas de miles de empresas, micro, pequeñas, medianas empresas, a pérdida de empleo y la salida de esa crisis no implicó que nuestro país logre enderezarse hacia el desarrollo económico. Hemos tenido política económica que le lleva al país de tumbo en tumbo. Hemos tenido la suerte de tener un buen precio del petróleo en determinado momento o un excesivo endeudamiento externo, pero no hemos vivido de nuestra producción.

Gustavo Larrea. Foto: Flickr CNE



Por eso nuestra propuesta de construir una autopista de desarrollo económico y justicia social y desarrollo económico desde nuestras raíces, desde las fortalezas que tiene nuestro país. Y esas fortalezas están en la agricultura, en la pesca, en la acuacultura, que han demostrado incluso en la pandemia que pueden subir sus índices de exportación y de generación de empleo. El futuro desde nuestras raíces, dando un salto histórico hacia las industrias para generar empleo, para generar bienestar y en medio de esta crisis actual de la pandemia, sin duda la reactivación productiva con crédito barato y a largo plazo. Esa es la única salida que tenemos".



Xavier Hervas, candidato de Izquierda Democrática



Pregunta



¿El déficit fiscal del ecuador en el 2020 cerró en USD 7 324 millones, según cifras oficiales del ministerio de finanzas, uno de los más grandes de la historia nacional. Para el 2021, el gobiernos saliente, ha previsto un déficit fiscal de USD 2813 millones. ¿Cuál sería su propuesta para sostener esa meta de sostenibilidad fiscal?



Respuesta



"Muy buenas noches hermanas y hermanas ecuatorianos, que bueno que en este debate sí vienen todos los dos candidatos, porque, ya en los que no han sido obligatorios, lástima que, vienen cuando no es obligatorio, y dos candidatos Arauz y Pérez no han venido, dando la espalda y faltando el respeto a los ciudadanos ecuatorianos.



En relación al déficit, cómo salimos de las deudas, como salimos todos los ciudadanos, trabajando. Que es lo que tenemos que hacer. Tenemos, que, en nuestra propuesta económica hablamos del acceso al crédito, el acceso a la infraestructura y el acceso a los mercados.



Tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano, justamente para crecer el tamaño de la economía y así financiar el presupuesto del estado desfinanciado.



Ya vemos, en campaña electoral, con demagogia, en un presupuesto desfinanciado muchos candidatos nos ofrecen bajarnos los impuestos, cuando de hecho necesitamos financiar el presupuesto.

Xavier Hervas. Foto: Flickr CNE



Por eso nosotros hemos dicho categóricamente, no vamos a subir ningún impuesto, no vamos a retirar ningún subsidio, porque la situación de la economía ecuatoriana justamente necesitamos una reactivación. Aquí también hablamos del acceso a los mercados, nuestra propuesta es abrir el Ecuador al mundo. Y esto se lo dice un exportador, alguien que pasó del emprendimiento, de ser un artesano panificador, en este país bendecido, que es el Ecuador, que me ha permitido ahora ser un industrial, exportador, agricultor y que doy trabajo directo a cientos de familias ecuatorianas.



Nuestro país tiene una oportunidad única, porque somos el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar toda las semanas del año. Muchos hablan de la agricultura, pero lamentablemente no la conocen y por eso esa oportunidad ha sido postergada en nuestra historia, tenemos que convertirnos en una potencia productiva, pero necesitamos un liderazgo honesto, de gente buena, que no venga a hacer lo mismo, que podamos tener un política pública que nos lleve a un país desarrollado".



Ronda de repreguntas



Guillermo Lasso, candidato de Creo



Pregunta



¿Cómo puede haber una tasa de interés baja, si no hay dinero, cómo bajará usted la tasa de interés?



Respuesta:



“Lo primero ecuatorianos, tenemos que poner en orden la economía, generar confianza para la inversión privada local e internacional, tenemos que bajar el riesgo país. Cuando lo logremos veremos bajar las tasas de interés y veremos crecer la oportunidad de más inversión, más empleo y más emprendimiento. Yo sé cómo hacerlo, tengo experiencia en aquello, sé cómo bajar la tasa de iteres. Traer bancos extranjeros, por supuesto, pero ya en el Ecuador bancos extranjeros, está el Citibank, está el banco Internacional de un inversionista español, está el Produbanco, de un inversionista importante de Centroamérica. Hay banca extranjera en el Ecuador ¿por qué no hay tasa de interés más bajas? Porque la economía no genera confianza, porque la economía pública está averiada, porque hay un alto déficit fiscal, un excesivo endeudamiento y hay una falta de liquidez en la economía del Estado y esa economía del Estado se soporta con 30 reformas tributarias sobre el sector privado”.



Pedro José Freire, candidato de Movimiento Amigo



Pregunta



Es físicamente posible aumentar la producción de petróleo, ¿pero qué se necesita para duplicar esta producción?



Respuesta



"Se necesita reorganizar la contratación petrolera del país bajo un criterio en el cual podamos permitir que inversionistas operadores especializados en este tipo de actividades cumplan con el rol social que nosotros creemos le compete a la empresa privada.



Dentro del esquema que plantea nuestro plan de Gobierno, el estado tiene una función social, esa es la función social de crear certeza, y el sector privado la de correr riesgos.



Cuando el Estado asume riesgos, el sector privado genera ganancias ilícitas y al revés, si se cumple lo contrario, es muy simple atraer esos capitales. Hoy por hoy la demanda de hidrocarburos tiene una manera de predecirse distinta a los tiempos anteriores a la pandemia.



Hoy por hoy sabemos, y de hecho, vamos más de seis meses por encima de los USD 40, de hecho más cerca de los USD 50, que tenemos que hacer esas inversiones hoy.



Los pactos internacionales a los que hemos acogido la necesidad de demorar la producción, simplemente nos forzan ahora a recibir esas inversiones de inmediato".



Ximena Peña, candidata de Alianza País



"En primer lugar, es importante decir que el Gobierno perse no es que genera el empleo, sino que genera condiciones para que ese empleo se genere. De las 100 plazas de trabajo que existen en el país, 92 las crea el sector privado. Por eso como Gobierno haremos que garantizar algunas condiciones, en primer lugar, hay que estar claros que la vacuna es fundamental para la reactivación económica para el empleo. Luego, generar certezas al sector privado a través de confianza institucional que tengan las autoridades que regulen por igual a todas la empresas, seguridad jurídica y reglas del juego claras y, por supuesto, también estabilidad política. Si en este país no existe un consenso con todas las fuerzas políticas y armónicas, no vamos a poder garantizar esa estabilidad que es fundamental para el empleo y las nuevas inversiones que se requieren".



“Se habla mucho de porcentajes, de ganancias, de números, sin embargo, no se percibe la sensibilidad que una estrategia económica puede causar al pueblo. Se habla de eliminación de impuestos sin importar que cada dólar que actualmente recibimos tiene que ser invertido para salud y educación. Se preguntaba sobre movilidad humana, sobre ecuatorianos que salimos del Ecuador y salen de la ruralidad y es porque en esas áreas no hay un desarrollo equitativo. Uno de cada dos niños de esa ruralidad tiene desnutrición crónica y son los que más migran y no tienen agua potable. Obviamente, tenemos un modelo de desarrollo inequitativo y debe cambiarse a través de la solidaridad, sino trabajamos desde la solidaridad, el desarrollo de nuestro pueblo lastimosamente se retrasará inevitablemente”.



Gerson Almeida, candidato de Ecuatoriano Unido



Pregunta



La pregunta fue planteada en dirección de sus acciones para contrarrestar la minería ilegal y no encontramos nada dentro de su respuesta que se refiera a aquello por tanto el tiempo estimado para que eso ocurra en el siguiente minuto y además ese tren intermodal que se refiere, ¿cómo se financiara y que rutas tendrá?



Respuesta



"Empezando por la última pregunta el tren intermodal obedece a una inversión privada, que está ya sustentada y financiada y así se genera la riqueza. La riqueza no se genera a través de tributos y más tributos, movidas financieras, sino por el ingreso de capital aquí al país. Eso garantiza la dolarización, eso garantiza también el empleo, eso garantiza también el trabajo, conectividad, agroindustria, agroturismo, en fin una serie de actividades que activan la economía. Por eso digo que no hay reactivación en el Ecuador, cuando no hay referente previo para poder reactivarse.



Y con respecto a la cuestión de la minería. Es decir, para parar un poco lo que es la actividad extractivista y mantenerla en criterios de desarrollo sostenible y sustentable vamos a dar una ley de redención administrativa para pequeños y medianos extractores. Es decir, la minería artesanal en el marco legal.



El Estado debe propender a la regularización eliminando todos los trámites que impidan que ellos se regularicen para poner normas de extracción 9 000, 14 000, etc".



Lucio Gutiérrez, candidato de Partido Sociedad Patriótica



Pregunta



Evidentemente las circunstancias del país son otras versus la que ya usted vivió cuando fue presidente de la república en el 2004, y el panorama económico social, productivo y seguridad social y sanitaria también ha cambiado enormemente. Respecto a esa comparación, actualmente cómo hacer compatibles esas inversiones sin afectar la naturaleza.



Respuesta



"Mire, problemas ha habido toda la vida, hace 100 años, hace 50 años, los tuve yo, los tendrán después de 50 años y los tiene el gobierno actual. Cuando yo me hice cargo de la presidencia el presupuesto era de 6400 millones de dólares y la deuda era de 13 700 millones de dólares, y yo la bajé a un poco más de 10 mil millones de dólares. Aquí lo que necesita es un presidente que tome decisiones, un presidente capaz, un presidente que vaya a gobernar el Ecuador y no ha hacer negocios, no a enriquecerse y no enriquecer a aquellos de financiaron su campaña política. Por su puesto que sí es posible. Yo hablé de la industria del cáñamo por ejemplo, que se puede utilizar tanto para la industrialización como para la medicina. Del cáñamo se producen miles de productos que no contaminan como ropa, papel, jabones combustibles, materiales de construcción y genera mucho trabajo por hectárea. Así que vamos a impulsar la industria ecológica del cáñamo".



Gustavo Larrea, candidato de Democracia Sí



"La fortaleza de nuestro país sin duda es la producción agropecuaria. Pese a la pandemia, el sector agrícola logró incrementar las exportaciones. Sin haber dado ese salto histórico que el país debió dar o en el boom petrolero del 70 o en el boom petrolero del 2009 al 2015. ¿Dónde se genera empleo en el país? En el sector petrolero no, en el sector minero no. ¿Dónde se genera? En el sector agropecuario. Se genera en cada cantón, en cada parroquia del país. Esa es la fortaleza del país. No se puede generar empleo si no se apoya a los 850 000 productores del campo. No se puede generar empleo si no se apoya al más de 1 millón de productores, comerciantes, transportistas, empresas de industrias, artesanía, servicios, urbana. Esa es la fuerza de nuestra nación. La fuerza de nuestra nación es su riqueza, es su base, es lo que somos".



Xavier Hervas, candidato de Izquierda Democrática



Pregunta



Usted ha explicado la inyección de liquidez. ¿De dónde llegará esa liquidez, de donde provendrá, recursos externos, otros préstamos, más deuda? ¿Qué significa inyección?



Respuesta



"Justamente yo he tenido reuniones, algo real, el que podemos inyectar a través de la banca de desarrollo internacional, que quiere ayudarnos ecuatorianos, a todos nosotros, a que mantengamos la dolarización, algo que es evidente y muy necesario para justamente darle estabilidad y el crecimiento económico que necesita nuestro país.



Hablamos de inyectarle liquidez al aparato productivo, que es el artesano, el agricultor, el campesino, el profesional independiente que va a emprender, la mujer ecuatoriana, la que más emprende de todo el mundo, necesitamos ese emprendimiento del ciudadano ecuatoriano que se refleje en la economía.



Hablamos también de una industrialización, porque aquí lo que nos hace falta en nuestro país justamente para que la agricultura pueda llegar a los mercados internacionales, eso se lo dice un industrial, que justamente vive de la exportación, hace falta industria en nuestro país y también para tener industria petrolera, para que nuestras refinerías puedan producir lo que consumimos aquí en el país".



Ronda donde el candidato puede profundizar, cuestionar o referirse a las propuestas de otros presidenciables



Guillermo Lasso, candidato de Creo



“Ecuatorianos, yo creo que el candidato Larrea ha sido muy claro en decir qué es lo que hay que hacer para generar empleo en materia del agro, en materia de la ganadería, yo les quiero decir cómo lo vamos a hacer: capitalizando el Banco Nacional de Fomento, con al menos 1 000 millones de dólares, para dar crédito al pequeño agricultor y al pequeño ganadero al 1% de interés, a 30 años plazo, invirtiendo en obras de infraestructura en el campo, llevando la telemedicina y la teleeducación al campo ecuatoriano. Esa será una manera, quizás la más importante, para generar empleo en el Ecuador, 2 millones de empleos en los próximos años. Quiero que, por favor, mi equipo de trabajo publique toda esta propuesta en mis redes sociales para que ustedes puedan encontrar el desglose detallado de lo que en este momento yo es estoy exponiendo a ustedes”.



Gustavo Larrea, candidato de Democracia Sí



Andrés, creo que, en definitiva, sostener la dolarización implica aumentar exportaciones. Sostener la dolarización implica mejorar la competitividad y hacer cambios urgentes en la economía. No se puede hacer cambios urgentes con costos del dinero tan altos. Es un mito que la tasa de interés debe ser alta por sí misma. Pongo un ejemplo. Hace años atrás el Banco del Pacífico bajó la tasa de interés para vivienda al 4,99% y la mayoría del sistema financiero hizo exactamente lo mismo: bajó la tasa de interés. ¿Se puede bajar la tasa de interés? Sin duda. Es necesario en el país un fondo de reactivación productiva. Para construir ese fondo es necesario traer inversión con tasas de interés bajas, de lo contrario no vamos a poder reactivar la economía y además de reactivar la economía es necesaria una canasta alimentaria para solucionar el problema del hambre que crece en el país. Hambre cero. Ese programa es urgente.



Gerson Almeida, candidato por Ecuatoriano Unido



Pregunta



Candidato Almeida, ¿con quién se entendería usted mejor, de acuerdo a lo que han expuesto, si tuviera que colaborar o pedir colaboración?



Respuesta



"Nos pondríamos de acuerdo con aquellos postulados que tienen que ver con competitividad y productividad y eso se logra a través de la conectividad.

No entiendo cómo, y creo que esto recoge el sentir de todos los ecuatorianos, no entiendo cómo se pueden ofrecer reducción de tasas de interés, cuando quien tiene acceso a esto de aquí lo pudo haber hecho en los últimos años de manera sistemática, administrativa, atendiendo la franja de tasas de interés que se encuentran en el mercado.



De tal forma que nos alinearíamos con aquellas personas que, hablando de manera práctica, pero también ética, pueden llevar adelante el andamiaje administrativo y finalmente productivo del país.



Nosotros, para profundizar un poco acerca del financiamiento, hemos hablado ya con empresas. International Rail es una de ellas que promueve lo que es el tren multimodal que además activa la economía de manera práctica y esto asegura esto que es la baja de los intereses. ¿Por qué? Porque esto es lo que al ecuatoriano le interesa".



Pedro José Freile, candidato del Movimiento Amigo



"Nuestra propuesta tiene tres tiempos en la parte económica: petróleo, liquidez y agroindustria.



De hecho, la idea de explotar petróleo masivamente en un período de 10 meses está destinada a replantear de una manera distinta nuestra capacidad de renegociar nuestro crédito externo, a partir de, primero devolverle a la seguridad social todos los recursos que los políticos han 'malbartado'.



Sí, ¿recursos que no pueden venir para sostener la dolarización? Además, de poner más impuestos, de poner condiciones a un aparato productivo que lo que necesita es libertad para poder ponerse de pie.



Entonces, nuestra propuesta es simple, y de hecho, les invito a todos los candidatos que están aquí a considerar esta, para implementar de manera realista cualquiera de los proyectos que tienen por delante.



Tenemos un plan detallado que va facilidad por facilidad, pozo por pozo, campo por campo, para en proceso de 10 meses lograr los recursos que los planes de ustedes tienen".



Lucio Gutiérrez, Partido Sociedad Patriótica



¿Si usted tuviera que encargar la reforma de la política monetaria a alguno de los participantes que están aquí presentes, a quién se la encargaría y por qué?



Respuesta



"A ver, a aquellos que hagan lo que hice yo en mi primer gobierno, como se publica acá en un periódico de la capital, el 26 de febrero del año 2012, que dice : en realidad cuando Lucio Gutiérrez era presidente nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos hasta se bajó unos pocos impuestos. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador, desde 1830. Por eso ecuatorianos yo estoy propinando bajar el iba del 12 al 10 %. ¿Cómo lo vamos a sustentar?



Bajando los mega sueldos de la burocracia dorada a 3 000 dólares . Ahí nos vamos a ahorrar como 2 000 millones de dólares. Bajar dos puntos del IVA, nos cuesta 1 200 millones de dólares, pero el momento que bajamos este impuesto que es el más injusto, el pueblo va a tener mayor capacidad de consumo, va a comprar más, a través del pago del IVA que estará en el 10% el gobierno va a tener más recursos para invertir en salud, para invertir en educación, para eliminar el impuesto a la entrada y salida de capitales".



Xavier Hervas, candidato de Izquierda Democrática



Pregunta



Tasas de interés bajas. He escuchado repetitivamente en este debate. ¿Qué opina al respecto?



Respuesta



“Bueno que seguimos escuchando mucha demagogia porque no nos dicen el cómo. Justamente, a través de los bancos de desarrollo internacionales. Hablamos que con la CAF captamos al 1,8 %, con el BID captamos al 0.6% y todas esas propuestas son soluciones concretas, que sí se pueden hacer. Colocar al 6% a 15 años plazo para ahí sí poder hacer que los emprendedores puedan pasar a ser industriales, exportadores. A un ciudadano como a mí, me cambió la vida cuando comencé a ser exportador. Y ahí tenemos esas oportunidades. Lo que necesitamos sin duda es tener un gobierno que acompañe, que nos permita abrir mercados, que nos permita entender las oportunidades que tenemos en nuestro país. Y también ahí hablamos en cuanto al fondo para el ranking productivo, el poder hacer un incentivo a todos los ecuatorianos, no solamente a los campesinos, pequeños, sino medianos también, empresarios”.



Ximena Peña, candidata de Alianza País



Pregunta: El modelo educativo vigente es caduco, impide formación integral de la niñez y de la juventud, con este tipo de educación también se estanca un país. ¿Cuál será la propuesta de un nuevo modelo educativo?



Respuesta:



"La pandemia ha revelado las grandes desigualdades que existen en el país. Mientras un niño en la ciudad tiene un teléfono inteligente, Tablet o computador; en las zonas rurales o pueblos y nacionalidades en donde se tienen dos o tres niños en casa, a lo mejor ni siquiera tienen un teléfono inteligente. En nuestro plan de gobierno tenemos la propuesta de una Canasta básica virtual que lo que quiere en efecto, en primer lugar, es mejorar la conectividad del país. Que las zonas rurales o urbano marginales tengan señal de internet y dotar a niños y jóvenes del sistema de educación publica al menos de una Tablet para que tengan este instrumento como mínimo para acceder a una educación virtual de calidad.



También es importante que nuestros docentes estén preparados para esta modalidad que llega de manera intempestiva con la pandemia y que probablemente está para quedarse. Por eso necesitamos un buen programa de educación virtual, capacitar a nuestros docentes y, también, tenemos que recuperar la infraestructura para tener escuelas preparadas con tecnología e información para preparar a nuestros niños para el futuro.



El ingreso a la universidad también es un tema de vital importancia, por eso, estamos convencidos que tiene que revisarse todo el proceso de acceso a las universidades. No estoy de acuerdo con la eliminación del examen, esa es una propuesta demagógica. Lo que tenemos que garantizar es una solución manteniendo la calidad de nuestra educación académica. Por eso estoy de acuerdo que, con la colaboración de las universidades, se pueda generar propedéuticos para formar a nuestros jóvenes, pero esto tiene que ir de la mano de las universidades con un presupuesto adecuado. Tengo el compromiso de llegar a la presidencia y dar el presupuesto adecuado para la educación de nuestros jóvenes”.



Gerson Almeida, candidato de Ecuatoriano Unido



Pregunta



¿Cuál es su propuesta para desarrollar un plan nacional de cultura que fomente la lectura, las artes, incluya a la ciudadanía y propicie su participación activa?



Respuesta:



"La vida es un don de Dios y a partir de la vida, que es el mejor y más inmanente de todos los derechos, se desarrollan todas las habilidades, las destrezas, los talentos, entre ellos la cultura.



La cultura viene a ser la expresión de un pueblo y la lectura también viene a ser el fruto de una formación de los individuos. De tal forma que no podemos imponer a la mitad de la educación de alguien a hacer que le guste la lectura o hacer del país un país culto. Lo que se tiene que hacer es una reforma completa, estructural, a la educación. Esto quiere decir que nosotros atacaríamos directamente a la vocación. Vamos a generar hombres y mujeres que desde pequeños sean seguidos en cuanto a su vocación. Cuando nosotros lleguemos a topar ese punto muy sensible, el pedagogo tendrá que hacer el seguimiento del niño.



Lo va a seguir cuando llegue a la educación secundaria. Esta persona va a estar ávida según su vocación de obtener conocimiento literario. Va a estar ávida de obtener conocimientos formales. No es necesario inculcar a alguien cuando se sigue la vocación. Desde ese punto de vista, nosotros debemos propender para que la vida, protegida desde la concepción, la niñez, adolescencia, adultez y vejez sea un resultado cónsono de lo que es toda una política de Estado. Desgraciadamente ni la salud ni la educación tienen en Ecuador una política de Estado y lo que tenemos que hacer es construir.



Dios nos ha dado la capacidad de poder poner elementos dentro de nuestra sociedad para poder obtener el potencial al 100% de cada uno de nosotros.

Repito, la lectura viene a ser un fruto y la educación es importante para poder obtener hombres y mujeres que tengamos productos de calidad en cuanto a la literatura. Más allá de eso, también tenemos que entender que el Ecuador, repito, debe empezar a formular, no solo políticas públicas, sino modelos de gestión que, junto con el Ministerio de Educación, por ejemplo, en este caso, atiendan una política de Estado. Política de Estado que tiene que ver no con ideologización, no con educación atendiendo intereses políticos, sino prácticos".