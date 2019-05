Canciller español acusa a Estados Unidos de actuar como 'el cowboy del Oeste' en Venezuela

LEA TAMBIÉN

Josep Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores, dijo este miércoles 8 de mayo de 2019 que Washington se está comportando “como el cowboy del Oeste” en Venezuela, al barajar la opción de una intervención militar para desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro.

En una entrevista con la televisión pública, el ministro explicó que el grupo de contacto del que España forma parte junto con otros países europeos y latinoamericanos “no está en la misma longitud de onda” que la administración Trump.



“La administración americana está como el cowboy del Oeste diciendo 'miren que les desenfundo'”, dijo Borrell. “Nosotros no estamos para que nadie desenfunde. Al contrario, estamos llamando a una solución pacífica, negociada y democrática. ¿Eso es difícil? Sí”, añadió.



El gobierno español insiste en que la solución a la grave crisis política en Venezuela no puede pasar por el uso de la fuerza, sino por la convocatoria de elecciones presidenciales y la apertura de un “proceso democrático pacífico”.



El martes 30 de abril, tras la infructuosa rebelión militar contra Maduro, el gobierno español dijo que no apoya “ningún golpe militar”.



Este miércoles Borrell calificó de “intento de golpe militar” la asonada de la pasada semana, y reiteró que “seguimos rechazando las presiones que bordean las intervenciones militares”.



Al igual que Estados Unidos y otros cincuenta países de Europa y Latinoamérica, España reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



Igualmente, España acoge en la residencia de su embajador en Caracas al opositor Leopoldo López, liberado de su arresto domiciliario el pasado 30 de abril por militares sublevados.



El gobierno español dijo que López se encuentra allí en calidad de “huésped”, junto con su mujer Lilian Tintori y su hija, y dijo que no le permitirá hacer “activismo político” desde la residencia del embajador.



Borrell puntualizó que Leopoldo López no puede pedir allí asilo político, y que eso sólo se puede realizar “cuando usted llega a España”.