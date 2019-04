Cámaras de industrias y comercio rechazan suspensión de la jornada laboral el miércoles 1 de mayo del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador manifestó “su rechazo y protesta por la inconsulta decisión de suspender la jornada de trabajo el 1 de mayo de 2019”.

En un comunicado difundido hoy, 29 de abril del 2019, señaló que el país, al contrario, reclama por mayor trabajo y producción que permita solventar la compleja situación económica que vive el Ecuador.



“Reconocemos el derecho de los trabajadores para conmemorar el Día del Trabajo, sin embargo, es necesario mantener la certeza jurídica en cada una de las actuaciones del Gobierno y acatar lo que ya estaba fijado con anticipación en la Ley de Feriados, promulgada el 20 de diciembre de 2016, por la cual la suspensión de labores debía efectuarse únicamente el 3 de mayo”, dijo.



Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, señaló: "El sector industrial y productivo del país necesita tener previsibilidad y seguridad jurídica para llevar a cabo sus actividades para lo cual ya se hizo una programación específica para esta semana. Por lo tanto hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno nacional a que, si quieren, promuevan una reforma a la Ley de Feriados y se mantenga como día feriado el 1 de mayo, pero no se esté en esta situación de incertidumbre e inseguridad".



Además, el gremio exige a las autoridades que gobiernen pensando en el “bien común y la razón, sin caer en las presiones de grupos que solo buscan mantener sus privilegios o canonjías”.



El gremio hizo un llamado al Gobierno para que tome en cuenta la realidad del sector productivo, y la de los trabajadores, “puesto que en cada uno de estos sectores hay derechos que no se pueden soslayar, más aún en un momento en el cual el país requiere de mayor trabajo y producción”.



Pablo Arosemena, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, también rechazó “la duplicidad de feriados” e hizo un llamado por un “trabajo esforzado”



“Atravesamos un momento duro. La economía se desacelera. Las ventas no crecen y las plazas de empleo disminuyen. En esta coyuntura, el país necesita trabajar más, aumentar su productividad y crecer su producción. Por eso decimos NO a la duplicidad de feriados, y sí al trabajo esforzado”, dijo.