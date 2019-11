Un bus y un taxi chocaron al tratar de evadir un bache en Calderón; los vecinos piden que el Municipio arregle las vías

LEA TAMBIÉN

En el sector de Marianitas de Calderón, extremo norte de Quito, se registró un accidente de tránsito este jueves 21 de noviembre del 2019. ¿La razón? Los vehículos habrían tratado de evitar un hueco que se formó a causa de las lluvias.

Los vecinos señalaron que las calles del sector tuvieron problemas por la acumulación de agua debido el aguacero que cayó la madrugada de este jueves.



Juan Pinchao, morador de la calle Amalia Urigén, comentó que "la lluvia y los rayos caían con fuerza durante la madrugada. No se pudo dormir y menos cuando oímos un fuerte ruido". Al salir a ver qué ocurrió comprobaron que un choque se produjo a escasos metros de la Unidad Educativa Municipal Calderón.



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que a las 05:50 un bus colisionó con un taxi. No hubo heridos. Los agentes acudieron al sitio y se tomó el procedimiento del caso.



En el lugar aún quedan restos de las partes de los vehículos que se habrían impactado por evadir un hueco, que se formó entre los adoquines. En horas de la mañana obreros de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps) acudieron para solucionar este problema. Fueron colocadas cintas amarillas y conos para evitar otros accidentes.



La lluvia se acumuló en las calles de tierra de los barrios aledaños como Servidores del IESS. Aquí, Rita Báez comentó que en la mañana quienes salían a sus trabajos tuvieron problemas. "Nos tocó esquivar las cochas que se hicieron o pedir que nos ayuden los vecinos que tienen carro", dijo.



La calle Agustín Guerrero de este barrio aún luce con presencia de agua y los moradores esperan tener una solución pues el invierno continúa.



También la calle De Los Halcones y otras del sector continúan en mal estado. Los vehículos tienen que esquivar el agua para transitar.



Cerca de allí, en el barrio 10 de Agosto, José Muzo intenta sortear el agua para ir a comprar en compañía de sus mascotas. "Siempre que llueve es así. Baja lodo y aquí no se puede ni caminar con tranquilidad. Quisiéramos que nos ayuden con adoquines o algo", comentó.