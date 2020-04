A pie y bicicleta se movilizó Quito el 11 de abril del 2020

LEA TAMBIÉN

Ciclistas con pesadas mochilas en sus espaldas, personas con fundas de plástico y vehículos movilizándose por las calles paralelas a los principales viaductos de Quito. Ese fue el factor común en el primer sábado que rige la prohibición de la movilización vehicular.

Esta medida fue tomada por las autoridades el pasado 3 de abril para evitar la expansión del covid-19 en el país.



Ayer, 11 de abril del 2020, se evidenció que hubo sitios en donde se realizaron más operativos de control que en otros. En la av. Morán Valverde, en el operativo dispuesto frente al Quicentro Sur, entre las 09:00 y 10:00 de ayer se retuvo a 15 vehículos que incumplieron con la restricción.



Pablo Moncayo, coordinador de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), indicó que el mal uso de los salvoconductos fue la principal causa para que los conductores fueran sancionados, pero también multaron a otras personas por otro tipo de delitos.



“Detuvimos a un señor que transportaba carne de pollo en mal estado para comercializar. Se detuvo, además, a un conductor que manejaba en estado etílico”, señaló.



Mientras se realizaba ese operativo, varias personas se movilizaron en bicicletas para llevar compras a sus casas.

En otros lugares de Quito, como en la esquina de la av. Diego de Vásquez y Albert Einstein, en Carcelén, aprovechando que no había ningún policía cerca, un indigente se colocó al frente de los vehículos que se animaron a salir y se puso a hacer malabares.



Por temor a ser agredidos, los conductores entregaban una moneda a esa persona.



En otros sectores de la capital como en los alrededores del Mercado Mayorista, en el sur de la urbe, los agentes de control bloquearon los accesos principales por la av. Teniente Hugo Ortiz hacia ese centro de abasto para evitar las aglomeraciones de días pasados.



Según Mónica Moreta, funcionaria de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la lluvia de la mañana ahuyentó a la gente que normalmente acude a ese mercado para realizar sus compras. “Los conductores que ingresan deben presentar su salvoconducto y se les exige el uso de mascarilla y guantes”, explicó.

Henry Suquitana, supervisor del Mercado Mayorista, añadió que el ingreso vehicular solo por la calle Ayapamba permitió un mejor control en el ingreso. “Lo más común en estos días han sido las falsificaciones del salvoconducto. Estamos obligados a constatar esa documentación con el código QR”, explica.



En el mercado de San Roque, los cuatro filtros de control también evitaron las aglomeraciones de días pasados.

La Policía Nacional fue la encargada de custodiar la salida del mercado Chiriyacu por la calle Calvas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

En el primero de estos filtros se exigía el uso de guantes y mascarillas; en el siguiente se solicitaba la cédula de identidad; en el tercero se medía la temperatura corporal con el uso de pirómetros ópticos y finalmente el visitante era enviado a un túnel donde se lo rociaba con una solución de catión de amonio cuaternario para su desinfección.



El control no fue del todo efectivo en otros mercados como el de Chiriyacu, sur de la urbe, en donde la mayor inspección se montó en el acceso sobre la calle Rafael Arteta García y la salida se dispuso por la calle Calvas. Este Diario pudo constatar que en la entrada ubicada en la intersección entre las calles Gualberto Pérez y Andrés Pérez, no hubo nadie que controlara y por allí accedieron personas sin portar ni mascarillas ni guantes.



El Registro Civil laboró; las notarías, a la espera

Pese al feriado, el Registro Civil atendió ayer, 11 de abril, en sus oficinas principales en Quito, en la av. Amazonas y NN.UU. Ahí, su personal informó que únicamente se reciben trámites para inscribir defunciones. Los requisitos son: el formulario del INEC y la cédula de la persona que solicita el trámite que es gratuito durante la emergencia sanitaria.



Además del personal de seguridad que custodia el edificio, trabajaban dos funcionarios que atendieron en dos ventanillas. Ellos explicaron que, entre las 08:00 y 11:00, se registraron ocho fallecimientos, pero aclararon que ninguno fue por covid-19.



El horario de atención del Registro Civil durante la emergencia sanitaria ahora es de 08:00 a 17:00, de lunes a domingo, hasta nueva orden. Este horario extendido rige también en las oficinas de Quitumbe y de las de la Zona 8, que abarca tres oficinas en Guayaquil y una oficina en Durán.



También está disponible la atención para inscribir defunciones en el sitio web: www.registrocivil.gob.ec. Allí consta el Formulario de Defunción del INEC y al finalizar el proceso, el certificado llegará al correo electrónico registrado.



Las notarías, al igual que antes de la emergencia, usualmente no atienden durante feriados ni fines de semana.



Según un comunicado del Consejo de la Judicatura emitido ayer en la mañana, las notarías funcionarán con restricciones durante la emergencia sanitaria y su restablecimiento no se aplicará de forma inmediata.



“Se tomarán en cuenta aspectos como número de notarías existentes, sectorización y nivel de demanda (...) Solo trabajarán con el personal estrictamente necesario”, se explica en el informe de prensa.