Bicentenario podrá recibir 208 pacientes con covid-19, en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los 18 000 m² de construcción del Centro de Convenciones Metropolitano servirán para acoger a los pacientes con covid-19 que presenten síntomas leves o sean asintomáticos.

El COE Nacional dio luz verde a la propuesta del Municipio de Quito para instalar en este espacio un Centro de Atención Temporal (CAT) y evitar así el colapso de hospitales con pacientes que no se encuentren graves.



Analía Ledesma, concejala del Distrito y miembro de las comisiones de Salud y de Turismo, indicó que allí se podrán habilitar 208 habitaciones.



La edil indicó que la preparación de este espacio requiere de un trabajo en equipo entre el Municipio y el Gobierno. “Nosotros pondremos la infraestructura, pagaremos los servicios básicos, el MSP pondrá doctores, los militares donarán las camas”, explicó.



Según la distribución del CAT, en la primera planta se implementarán 136 habitaciones individuales, recepción, farmacia, área de abastecimiento y salida de desechos. En la segunda planta se ubicarán 72 habitaciones, cocina, comedor y lavandería. Ledesma espera que el centro quede habilitado a finales de la semana entrante.

Plan de adecuación de establecimientos de alojamiento que serán adecuados para pacientes con covid-19 Estos sitios están en un radio de un kilómetro de los hospitales Carlos Andrade Marín, IESS del Sur, Eugenio Espejo PRIMERA FASE Nª de hoteles y/o hostales 11 Capacidad total 129 habitaciones Rango de costos USD 8 y 23 Presupuesto municipal por 30 noches USD 63 000 SEGUNDA FASE Nª de hoteles y/o hostales 32 Capacidad total 531 habitaciones Rango de costos USD 10 y 45 Presupuesto municipal por 30 noches USD 332 000 TERCERA FASE Nª de hoteles y/o hostales 11 Capacidad total 450 habitaciones Rango de costos USD 46 y 104 Presupuesto con apoyo de otros organismos estatales USD 1 000 000 CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO QUITO Ubicación Avenida Amazonas, parque Bicentenario Área 18 000 m2 de construcción y 20 000 m2 de espacio exterior Distribución por plantas Planta baja Abastecimiento y farmacia Primera planta 136 habitaciones Segunda planta 72 habitaciones, lavandería, cocina, comedor y residencia médica Parqueaderos 1097 Fuente: Comisión de Salud del Municipio de Quito y Quito Turismo / EL COMERCIO DATA



Junto a esta moderna edificación, inaugurada a finales del 2018, hay un antiguo centro de convenciones que funciona en lo que fue la terminal aérea de Quito, donde usualmente se realizan exposiciones de muebles. Ese espacio también será utilizado. En inicio se pretendía habilitar 50 habitaciones más, pero la concejala señaló que se está analizando instalar un área para personal médico y un crematorio, pero todavía está por definirse.



Donde antes funcionaba la salida internacional del exaeropuerto hoy operan empresas municipales como Quito Turismo, la AMT, un centro de matriculación y el Metro.



Carla Cárdenas, gerenta de Quito Turismo, envió un comunicado alertando sobre la utilización de estas edificaciones para el CAT y pidió a las instituciones que prestan sus servicios cerca de esta zona que a más tardar mañana tomen medidas para precautelar su documentación y bienes.



Otra de las propuestas planteadas por el Municipio para enfrentar la emergencia sanitaria tiene que ver con la apertura de hostales y hoteles que se ubican en los alrededores de cuatro grandes casas de salud del Distrito Metropolitano.



Quito Turismo realizó un mapeo de los establecimientos que prestan servicios de alojamiento en un radio de un kilómetro de los hospitales Carlos Andrade Marín, IESS del sur, Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez. Se identificaron 181 establecimientos operativos cerca a las tres primeras casas de salud. Alrededor del Pablo Arturo Suárez (en el norte) no se hallaron alojamientos.



Se hizo un primer acercamiento con los dueños de estos negocios y 54 dijeron estar interesados en colaborar, lo cual representa contar con 1 110 habitaciones. El resto se negó básicamente por temor a poner en riesgo a sus empleados.



De esos 54 establecimientos, 40 dijeron estar dispuestos a recibir personas con aislamientos preventivos obligatorios que deben confinarse por 14 días. Y 46 aceptaron recibir a personal médico.



Las autoridades realizaron una clasificación de los establecimientos dependiendo de sus costos y se elaboraron tres fases. La primera comprende 11 edificaciones de dos y tres estrellas, con 129 habitaciones, que manejan valores que van entre los USD 8 y 23, lo que representa una tarifa promedio de USD 15 la noche. El presupuesto por 30 noches para esa primera fase sería de USD 63 000 aproximadamente.



Si la situación se complica, entraría a operar la segunda fase: 32 establecimientos adicionales, que comprenden 531 habitaciones que van desde los USD 10 hasta los 45, es decir 22 en promedio. El presupuesto mensual para esa fase sería de USD 332 000 aproximadamente.



El costo de las dos primeras fases sería asumido por el Municipio para que las personas que se beneficien de este alojamiento no cancelen el monto.



La tercera fase abarca 11 establecimientos de cuatro y cinco estrellas, con 450 habitaciones adicionales que manejan tarifas entre los USD 46 y 104, con un promedio de USD 68.



El presupuesto por 30 noches de alojamiento supera el millón de dólares. “Esta etapa no podría ser asumida por el Municipio, sino que deberíamos recibir apoyo del Gobierno Central, del MSP, hacer convenios o buscar algún mecanismo”, explicó Ledesma.



Una vez superada la emergencia, estos hoteles y hostales deberán realizar una desinfección profunda que implica, por ejemplo, la quema de elementos elaborados con telas.