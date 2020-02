Una estudiante azogueña está aislada tras llegar de un viaje desde Italia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades de salud de la provincia de Cañar determinaron que una estudiante de un colegio de la ciudad de Azogues esté aislada. Ella retornó hace cuatro días de un viaje que realizó por Italia.

Según el gobernador de Cañar, Hernán Crespo, los protocolos determinan que permanezca aislada y que sea evaluada constantemente para determinar si presenta o no síntomas de Coronavirus. “Hasta el momento no tienen ningún síntoma y está bien de salud”.



Ella deberá permanecer aislada en su domicilio durante 15 días y, por ende, no podrá asistir a clases.



Crespo dijo que las autoridades provinciales de Salud determinaron que los controles sean frecuentes y la medida se adoptó por precaución y no se pretende alarmar a la ciudadanía.