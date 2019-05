44 autoridades de Los Ríos, sin resultados

LEA TAMBIÉN

Los dignatarios electos califican como una paralización la situación de la provincia de Los Ríos, desde hace dos semanas.

Las autoridades elegidas en las urnas el 24 de marzo aún no cuentan con credenciales para iniciar oficialmente sus periodos. Por el momento, la Junta Electoral de la provincia proclamó parcialmente a 134 dignidades. Entre ellos, los alcaldes de los cantones Valencia, Urdaneta y Quinsaloma.



Sin embargo, aún no se oficializan los resultados para las 44 autoridades restantes de esa circunscripción. En ese grupo se encuentran el prefecto electo, Johnny Terán, así como los burgomaestres de 10 municipios fluminenses.



Según el Código de la Democracia, las autoridades debían empezar funciones el 14 de mayo, pero no lo hicieron.



Danilo Zurita, presidente de la Junta Electoral de Los Ríos, aseguró que este miércoles 29 de mayo del 2019 se entregarán 134 credenciales a las autoridades que ya no tienen recursos de revisión pendientes por tramitar.



En la lista constan Freddy Buenaño, de la Alianza Creo-FE, quien podrá asumir funciones en el Municipio de Quinsaloma. Harán lo propio Celso Fuertes, del Partido Social Cristiano en la alcaldía de Valencia; y Amada Zambrano, del Movimiento Ecuatoriano Unido, en el cantón Urdaneta.



Entre las dignidades que no participarán en esta primera entrega figuran la Prefectura, 10 alcaldías, 23 concejalías urbanas y 10 vocalías de juntas parroquiales.



El jueves 23 de mayo, un grupo de autoridades electas organizó un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito. Los dignatarios mostraron su preocupación, pues indican que su provincia aún vive los rezagos de la emergencia invernal.



El proceso electoral se dilató, debido a que el TCE dictaminó que la Junta Electoral de Los Ríos sesionara en Quito, para tramitar más de 600 reclamaciones que no fueron atendidas oportunamente.



Tras cumplir la sentencia recién se proclamaron resultados parciales el 21 de mayo.



Una comitiva, encabezada por el prefecto electo, se reunió con Joaquín Viteri, presidente del TCE. Según Terán, pidieron que se sancionara a los actores políticos que, a su criterio, ingresan recursos de revisión con el objetivo de “entorpecer” la posesión de las autoridades electas.



Hasta ayer, el Tribunal Contencioso Electoral debía resolver cuatro apelaciones que estaban pendientes en Los Ríos.



Viteri, titular del TCE, dijo que no pueden saltarse esos recursos. “Esto no depende del Tribunal, nosotros cumplimos la Ley. Si ingresan causas, se las debe tramitar”.



Sin embargo, el magistrado indicó que si se detecta que las apelaciones se presentan solamente “con el ánimo de dilatar” sí se podrían aplicar sanciones, incluso, con la intervención de la Fiscalía.



Terán acusa al candidato Patricio Mendoza, de la alianza Creo Fe, de alargar el cierre del ciclo electoral. El exaspirante manifiesta que los recursos responden a un presunto fraude electoral.



Galo Lara, excandidato a la prefectura por Sociedad Patriótica, también solicita la nulidad de los comicios, por presuntas irregularidades en el escrutinio. En principio, su solicitud fue negada en el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Según Viteri, se espera resolver todos los recursos de Los Ríos hasta finales de mayo.



El prefecto electo cree que el Código de la Democracia “es demasiado amplio” y que por eso se ha perpetrado un “abuso del Derecho” para alargar las elecciones seccionales.



Debido a que aún no se completa el ciclo electoral en esa provincia, el CNE, liderado por Diana Atamaint, anunció que las autoridades salientes deben “prorrogar” sus funciones hasta que los nuevos dignatarios se posesionen.



Previamente, el organismo envió una consulta a la Procuraduría General del Estado, para que aclare si en este caso se podía aplicar la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) para viabilizar la prórroga de las autoridades salientes. La respuesta fue afirmativa.



Sin embargo, Marco Troya, extitular de la prefectura, dejó su cargo el lunes 13 de mayo. Su puesto lo ocupa la aún viceprefecta Vanessa Delgado.



Troya argumentó que no tenía “ningún interés” en permanecer más tiempo en la Prefectura para que Johnny Terán “pueda estar más tranquilo”.



Carlos German, alcalde electo de Babahoyo, también acudió al plantón efectuado en Quito. El funcionario pide que se cierre lo más pronto posible el proceso electoral, pues hay zonas de ese cantón que requieren atención urgente.



Guido Silva, alcalde prorrogado de Babahoyo, anunció que esta semana prevé convocar a una sesión extraordinaria del concejo cantonal, ante una posible emergencia por la falta de recursos económicos.



El Prefecto electo de Los Ríos aseguró que los dignatarios han tenido que hacer gestiones “para conseguir diésel para que los vehículo recolectores de basura operen”. Pero sostuvo que hay áreas rurales que están en el abandono, por la falta de autoridades.



Además, la Fiscalía investiga una denuncia por un supuesto fraude electoral, que se habría perpetrado en seis actas de escrutinio del cantón Mocache. En esa línea, el CNE elaboró un informe interno sobre los hechos ocurridos en Mocache, que también fue remitido a las autoridades judiciales.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha entregado credenciales a las autoridades de 23 provincias. En total, se escogieron 5 675 dignatarios en los comicios del 24 de marzo pasado. En Los Ríos ninguna autoridad ha podido iniciar oficialmente sus funciones.