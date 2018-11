Autoridades intervienen este 18 de noviembre en el campamento de ciudadanos venezolanos en Carcelén

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La intervención guiada con los ciudadanos venezolanos que pernoctan en el albergue ubicado en las afueras de la terminal terrestre de Carcelén, en el norte de Quito, comenzó a las 06:00 de este domingo 18 de noviembre del 2018.

El objetivo -según la Secretaría de Gobernabilidad del Municipio y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)- es trasladarlos a lugares con mejores condiciones. En ese sentido, las autoridades se reunieron el pasado 16 de noviembre para configurar las estrategias para intervenir.



⁦@elcomerciocom⁩ Autoridades municipales advierten a los venezolanos que no pueden pueden quedarse en el espacio público. pic.twitter.com/LUYVghO5Pb — Diego Bravo Carvajal (@diegobravoCA) 18 de noviembre de 2018



Ese día también se presentó la hoja de ruta que se utilizará hoy para la intervención guiada, así como los resultados del censo que se levantó. Como resultado se estableció que en el campamento de Carcelén hay 59 migrantes de Venezuela.



De esa cantidad -según el MIES- 17 están divididos en 4 familias. Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, informó que la intervención será inmediata. "De las 17 personas que son parte de familias que tienen doble vulnerabilidad, tenemos el apoyo de entidades humanitarias que los van a acoger, pero eso requiere de un protocolo y un tiempo".



Hasta que eso se ejecute, las cuatro familias serán trasladadas a los centros de tránsito temporal (CTT) de La Tola y la Y. Para el resto de venezolanos que no tienen vulnerabilidades se les habilitó espacios en el albergue San Juan de Dios, localizado en el Centro Histórico de la capital.



Durante la mañana de hoy, policías antimotines, personal del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y la Secretaría de Seguridad llegaron al albergue de Carcelén para pedir a los ciudadanos venezolanos que se retiren de allí. De otro lado, los dirigentes del campamento están reunidos en una de las carpas para analizar la decisión que van a adoptar frente a la intervención.



Hasta las 10:15 de este domingo, 36 ciudadanos venezolanos salieron de forma voluntaria del campamento improvisado en el intercambiador de Carcelén.

Niños, mujeres y hombres venezolanos que están en el campemento improvisado de Carcelén están preocupados. La razón: temen que luego de ir a los albergues propuestos por el Municipio no tendrán otro sitio en donde quedarse. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Jackson González, dirigente de los llaneros, dijo que ellos necesitan trabajo y no un albergue. "¿De qué nos sirve irnos a un sitio por un mes si luego no tendremos adónde ir?".



"Queremos que nos ayuden de alguna manera con empleo, que nos escuchen", dijo González. Ante la propuesta de irse a un albergue, el dirigente dijo que cada quien decide lo que va a hacer.



La zona del parterre ubicado en las afueras de la terminal de Carcelén fue cerrada por seguridad. La circulación de vehículos se restringió en la zona.



Niños, mujeres y hombres venezolanos están preocupados. La razón: temen que luego de ir a los albergues propuestos por el Municipio no tendrán otro sitio en donde quedarse.