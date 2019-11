Autoridades del Cpccs presentan denuncia por presunto sobre endeudamiento público durante el correísmo

LEA TAMBIÉN

Tres integrantes del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) ingresaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado este jueves, 14 de noviembre del 2019.

Christian Cruz, presidente del organismo, señaló que elaboraron un informe que da cuenta de presuntos indicios de sobre endeudamiento público, entre los años 2010 y 2017.



El funcionario sostuvo que se habría excedido la base legal de endeudamiento del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) fijado en la Ley. Afirma que se llegó hasta el 52,54%.



El Consejo de Participación Ciudadana, que actuará como parte procesal en la denuncia, calcula en USD 13 000 millones la presunta deuda excesiva, comentó Cruz.



Los consejeros anuncian que seguirán presentando denuncias y adelantan que no están "persiguiendo a personas o líneas políticas, sino investigando actos de corrupción".



David Rosero, consejero del Cpccs, recordó que con el recurso ingresado este jueves ya suman nueve denuncias que la institución ha presentado sobre casos de corrupción. Estos procesos se denunciaron desde que estaba en funciones el Consejo Transitorio. Los denominan "casos emblemáticos".



Rosero asegura que estos nueve casos "arman un rompecabezas, una suerte de engranaje" de exceso de deuda pública. Mencionó que algunos proyectos que evidenciarían el sobreprecio son la represa Mandariacu, el poliducto Pascuales Cuenca, la hidroeléctrica Toachi Pilatón, la Refinería del Pacífico, entre otras obras efectuadas durante el periodo del expresidente Rafael Correa.



Según Rosero, en el informe elaborado por el Cpccs se determinarían posibles funcionarios involucrados. Sin embargo, no se facilitó una copia del documento a la prensa.



"Se detectó irregularidades en el endeudamiento público. Por ejemplo, la preventa petrolera a China no fue declarada parte de la deuda, esto tenía que pasar por la aprobación de la Asamblea. Hay una serie de documentos clasificados como reservados, que no se permitió conocer", manifestó el funcionario.



Los consejeros Cruz, Rosero y Francisco Bravo piden que con el insumo ingresado la Fiscalía determine los tipos de delitos y los responsables.



También esperan que se pueda recuperar el dinero producto de actos de corrupción.