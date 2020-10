Las autoridades analizan el posible cierre de los cementerios por el Día de los Difuntos

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional aún no emite un pronunciamiento oficial sobre la apertura o no de los cementerios del país para las visitas que tradicionalmente reciben por el Día de los Difuntos.

Para este jueves 22 de octubre del 2020 está prevista una nueva reunión en donde se tomará una decisión al respecto.



Sin embargo, desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se indicó que existe un posible consenso para exhortar a todos los municipios para que no permitan la apertura de los camposantos. La decisión final se dará a conocer el jueves 22 de octubre del 2020, informó el organismo.



El secretario del COE nacional, Rommel Salazar, adelantó en una entrevista radial que se piensa en este exhorto para pedir a los 221 cabildos del país que no permitan que se abran estos espacios, para evitar las aglomeraciones.



En ciudades como Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Esmeraldas y Portoviejo se decidió en días pasados aplicar un ingreso controlado a los cementerios. También se organizaron controles para evitar las ventas informales en los exteriores.



La Empresa Municipal de Cementerio de Cuenca (Emuce) habilitó un sistema de turnos para las velaciones del 2 de noviembre. Con ese documento, los deudos podrán permanecer 30 minutos y no se permitirá la presencia de más de 15 personas por cada bloque.



Por ejemplo, si en una determinada hora hay un grupo de personas en un bloque, quien quiera visitar un nicho en ese mismo espacio deberá esperar que la primera familia salga.



El cementerio de Tulcán recibe visitas normalmente, desde ayer. Así lo decidió el COE local. Pero los visitantes y turistas deben aplicar medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, desinfección de manos y calzado y distanciamiento social

En otros cantones como Ambato y Otavalo se definió que estos sitios no se abrirán durante el próximo feriado. Desde el Municipio de Ambato se reiteró este miércoles 21 de octubre que esa decisión sigue vigente.