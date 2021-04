Las autoridades del cantón Aguarico piden que se refuercen los controles en la frontera con Perú

Alrededor de 500 personas en situación de movilidad han ingresado al país desde la selva peruana y han llegado al cantón Aguarico, ubicado en la provincia amazónica de Orellana.

Así lo afirmó el alcalde de esta localidad, Juan Carlos Orellana, la mañana de este martes 6 de abril del 2021.



La primera alerta se dio a inicios de marzo con el arribo de un grupo de más de 100 migrantes provenientes de países como Haití o Cuba, hacia el extremo norte de la parroquia Nuevo Rocafuerte.



Ante esa llegada las autoridades del cantón Aguarico activaron un contingente de ayuda para atender a los viajeros con alimentación y atención primaria de salud.



En esa labor también intervino el personal del Ministerio de Salud Pública, que tomó pruebas rápidas para detectar posibles contagios de covid-19 entre ese grupo. Efectivamente, contó Orellana, 16 personas dieron positivo pero la ayuda no se detuvo hasta que fueron trasladados a otro cantón de la Amazonía.



Desde entonces, pobladores y autoridades de Aguarico han reiterado sobre el ingreso continuo de más personas en situación de movilidad, pero esta vez, en grupos más pequeños. Lo hacen desde el mismo punto, en donde asegura Orellana, el control es escaso.



Esa situación se abordó la semana pasada en una reunión a la que asistió el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y otros representantes del Ejecutivo. En la cita, Jarrín reconoció que el control en puntos fronterizos en esta zona de la Amazonía es escaso.



“Hace falta mayor control estratégico de las fronteras en esta región. Aceptamos y reconocemos que hace falta mayor control de seguridad en las áreas estratégicas, porque este puerto no está habilitado. No tiene permisos para el ingreso”, indicó Jarrín en una nota periodística recogida por el canal local Sacha Tv.



Se refiere a un punto de control que está ubicado en la localidad conocida como Fronteras del Ecuador, en Nuevo Rocafuerte. “Como no hay nadie que cuide ahí, él (Jarrín) dispuso al general de la brigada, que en el transcurso de esta semana van a hacer todas las gestiones para que se active ese punto de control”, acotó Orellana.



Sin embargo, desde ayer, lunes 5 de abril, el Alcalde no ha conocido sobre ninguna movilización de más personal militar hacia esa zona por lo que pidió que se cumpla con lo indicado en la cita con el Ministro. “Entiendo que todavía no se ha hecho ningún operativo, no se ha activado todavía el destacamento”.



Cerca de ese punto de control que se espera reforzar está una población conocida como la Asociación Fronteras del Ecuador, donde habitan más de 250 personas que se dedican netamente a la agricultura. Desde ahí, indicó el Alcalde, se distribuyen varios productos alimenticios a todos los rincones de Aguarico. En esa zona es donde hacen una parada los migrantes, para luego intentar avanzar hacia otras zonas del cantón como Tiputini donde sí existe un destacamento militar y policías.



Ante esta situación, en Aguarico también piden que el Gobierno Nacional llegue a algún acuerdo con las autoridades de Perú para que tampoco se permita el ingreso desde sus fronteras hacia nuestro territorio. Pese a que, según Orellana, del lado peruano por donde llegan los viajeros sí hay personal militar del vecino país.



El viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velasteguí, dijo en la reunión con Defensa y los funcionarios del Municipio de Aguarico que sí plantearán esa problemática a Perú. “Vamos a hacerles llegar la información necesaria para que el estado de Perú pueda adoptar las medidas que considere necesarias porque el tránsito ilegal se está produciendo a través de su territorio”.