Atrasos y pagos mínimos en tarjetas de crédito se castigan con más intereses desde este año

No pagar completa la cuota mensual a la tarjeta de crédito o solo cancelar el mínimo resultará en una cuenta más cara. Desde este año, si se toman esas decisiones financieras los intereses serán mayores.

Una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, del pasado 28 de diciembre, establece que el interés ya no se calculará desde la fecha de corte, sino desde cuando se hizo la compra.



Por ejemplo, la fecha de corte de un cliente fue el 8 de enero pasado. Si esa persona consumió en octubre pasado USD 3 000 y pagó un mínimo de 1 000, tendrá un saldo de 2 000. En este caso, el interés se calcula sobre los USD 2 000 que no se ha pagado aún, pero teniendo en cuenta la fecha de compra que es octubre y ya no el 8 de enero.



Guillermo Granja, docente de la Universidad Ecotec y experto en educación financiera, ejemplifica la situación, cree que la norma busca desmotivar en los clientes los pagos mínimos y cancele a tiempo sus deudas.



La norma tomó por sorpresa a los usuarios de tarjetas de crédito, quienes desconocían la nueva disposición. Diego Enríquez, propietario de un emprendimiento, asegura que el banco no le notificó de la modificación y que prefiere dar de baja su tarjeta de crédito para evitar inconvenientes.



“A veces a uno no le alcanza para pagar todo, pero quiere cumplir al cancelar el mínimo. Sin un trabajo fijo lo mejor que puedo hacer es eliminar ese mecanismo de pago”, dijo.



Los usuarios también deben estar atentos a los diferidos que se hacen para cancelar en largos periodos de tiempo. Por ejemplo, si una persona optó por pagar algo en un plazo de 36 meses y por cualquier razón pagó el mínimo o un valor menor a la totalidad de la cuota los intereses le cobrarán desde que hizo ese diferido; si esto sucede cuando han pasado uno o dos años el monto a pagar por el usuario será elevado.



En cuanto al interés por mora, este se cancelará apenas termine el periodo de gracia.



Esto tampoco conocían usuarios como Pablo Maigua. “Fue una sorpresa para mí”.



“Este cambio normativo hace que volvamos a lo que teníamos siempre en el sistema bancario, que es reconocer que la operación que se realiza con una tarjeta de crédito es una operación crediticia desde el día en que se hace el consumo”, explica el presidente de Asociación de Bancos del Ecuador, Julio José Prado.