Atención de trámites consulares en la Embajada de Venezuela en Quito no se suspendió

24 horas después de que el Gobierno ecuatoriano decidiera expulsar a la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, la atención a los ciudadanos venezolanos en la sede consular en Quito se desarrolló con relativa normalidad.

Mireydi Geovera, de 23 años, acudió a la Embajada de Venezuela en Quito este viernes, 19 de octubre del 2018. La extranjera se mostró preocupada por la decisión de la Cancillería ecuatoriana, pues debía realizar un trámite para que le prorroguen la vigencia de su pasaporte.



Al ingresar a la Embajada, que funciona en el octavo piso de un edificio en el norte de Quito, notó que no había demasiada afluencia. Los funcionarios le indicaron que debía retornar en 15 o 20 días, para efectivizar la prórroga de su documento de viaje.



En la puerta de ingreso a la Embajada se colocó un comunicado, en el que se informa que la atención para trámites consulares se realiza de 08:30 a 12:30. Este horario entró en vigencia el 1 de octubre pasado. Este Diario intentó dialogar con algún representante de la Embajada, pero no fue posible acceder al predio. Según el portal web de la Embajada de Venezuela en Ecuador, los ciudadanos de esa nacionalidad pueden realizar 28 tipos de trámites en la sede consular.



Jaymeli Yede tiene 25 años y contó que le robaron su pasaporte hace aproximadamente un año. En todo ese tiempo la ciudadana venezolana ha visitado varias veces la embajada de su país en Quito, para obtener un nuevo documento. Sin embargo, asegura que el trámite no ha avanzado. “Desde hace meses no tienen respuesta ni solución para mi problema. Estoy con el pasaporte cancelado y me indican que debo regresar en unos días”.



Otra migrante venezolana que acudió a la embajada fue Milagros Sánchez, de 25 años. Ella señaló que no le preocupó la expulsión de la representante diplomática de Venezuela. Al ingresar a la embajada, contó que no encontró muchas personas solicitando trámites. “La atención está normal, pero el trámite de movimiento migratorio debo hacerlo en otra dependencia”.



La tarde de este viernes, la embajadora Carol Delgado tenía previsto retornar a Venezuela, junto a 93 de sus compatriotas que se acogieron al plan “Vuelta a la Patria”, impulsado por el presidente Nicolás Maduro.