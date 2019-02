Asambleístas piden que el Gobierno informe sobre la contraparte del acuerdo con el FMI

LEA TAMBIÉN

Legisladores de diferentes bancadas coinciden en que el Gobierno debe informar cuál es la contraparte o condicionamiento propuesto por Ecuador en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que generó apoyo de organismos multilaterales.

Juan Cristóbal Lloret, correísta, mencionó que si bien era necesario que el Gobierno busque recursos para financiar el Presupuesto General, se desconoce qué tipo de medidas deberá cumplir el Estado ecuatoriano.



El legislador recordó que en este tipo de acuerdos suele requerirse la reducción del tamaño del Estado, reformas laborales “regresivas” y variaciones en el impuesto al valor agregado (IVA). Por esto, para aclarar estos temas dijo que se solicitará la comparecencia de Richard Martínez, ministro de Finanzas, a la Asamblea Nacional.



Homero Castanier, jefe del bloque de Creo, dijo que tras la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, que eliminó el techo de endeudamiento, quedó abierta la opción para que el Gobierno se endeude sin límite.



Mencionó que la contraparte para el nuevo financiamiento de los multilaterales no está clara. “Esperemos que sirva para refinanciar las deudas del país, para disminuir el déficit, el techo de la deuda”, sostuvo Castanier.



Por su parte, Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, destacó que las condiciones del financiamiento son mejores con relación a lo que se ha conocido antes, pero coincidió en que se debe difundir los acuerdos alcanzados. Además, refirió que en el supuesto que este convenio implique un incremento de los tributos, su bloque no está de acuerdo en elevar los impuestos. “Nunca nuestros votos estarán para elevar para impuestos”.



Esteban Albornoz, de Alianza País, reconoció que tampoco está al tanto de los detalles de este crédito. Sin embargo, mencionó que en el Presupuesto General del Estado del 2019 consta la necesidad de buscar financiamiento por alrededor de USD 8 000 millones. “Entiendo que para cubrir este monto se buscó estas alternativas con el FMI y organismos multilaterales”.



Con respecto a la contraparte, Albornoz dijo que es importante buscar créditos que no vengan con condiciones, que tengan intereses bajos y que estén de acuerdo al mercado internacional.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos multilaterales entregarán al Ecuador en total USD 10 200 millones, a un interés promedio del 5%, en tres años plazo.