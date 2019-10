La Asamblea Nacional acumula siete proyectos del Ejecutivo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Solo uno de los ocho proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo en el último año a la Asamblea ha ido al Registro Oficial, después de agotar todos los procedimientos.

El trámite de la derogatoria a la Ley del impuesto verde duró tres meses y fue publicada en agosto pasado.



Las otras siete propuestas, en cambio, están a la cola en varias comisiones especializadas del Parlamento. A esas se sumarán dos -incluida la reforma tributaria enviada hace tres días- que todavía no son calificadas por el Consejo de Administración de la Legislatura.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, insistió el viernes 18 de octubre del 2019 en que se tramite con celeridad la reforma a la Ley de Movilidad Humana; Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, pidió lo mismo el miércoles para la Ley de Protección de Datos.



Ambos proyectos fueron remitidos por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) a la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales.



Cuando recibió los documentos, entre finales de julio y septiembre, el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), aseveró que estos temas serán tratados con celeridad.

El presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo), prevé convocar esta semana para avocar conocimiento sobre la Ley de Datos. Allí también se investiga el caso de la exposición de información de millones de ecuatorianos que estaba en manos de una empresa privada de marketing. El caso fue denunciado en septiembre pasado.



Flores niega que el trabajo no avance. Pero en esta misma mesa, desde octubre del 2018, está en análisis el proyecto de Código de Seguridad, sin que hasta ahora exista un informe para primer debate en el Pleno.



El hecho de que sea un cuerpo legal voluminoso, que abarca temas sensibles en materia de Defensa, hace complejo su debate en la Asamblea.



Pero la celeridad no depende de la cantidad de artículos, como lo refleja la propuesta de reforma al artículo 5 de la Ley de Comunicación, que el presidente Lenín Moreno envió en enero pasado.



El documento contiene tan solo un artículo, en el que se deja de considerar a la comunicación como un servicio público. Aun así, no existe un informe para segundo debate.



El tratamiento está a cargo de la Comisión de los Derechos Colectivos, en donde “por error” no se acató una disposición de la Corte Constitucional relacionada con esta materia.



El proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial está en la mesa de Justicia y Estructura del Estado. El documento apunta a crear jueces y fiscales especializados para el combate al crimen organizado.



El secretario Anticorrupción, Iván Granda, entregó este texto en septiembre pasado y el 1 de octubre volvió al Parlamento con un anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio.



Litardo, sin embargo, manifestó que el documento será puesto a conocimiento del CAL una vez que se termine de tramitar las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyo texto fue vetado parcialmente por el Ejecutivo.



En el caso del proyecto de la Ley Orgánica de Protección al Denunciante, que el Ejecutivo envió el año pasado, la Asamblea, a través de una resolución del Pleno, decidió convertirla en un insumo para el COIP.



En el 2017, la Asamblea Nacional tuvo mayor celeridad para aprobar propuestas de ley del Ejecutivo.



Desde que el Jefe de Estado asumió el poder, a mediados de ese año, se aprobaron tres, siendo la primera la Ley para la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres. Mientras tanto, en el 2018 se aprobaron dos más.



Proyectos



En trámite (de octubre 2018 a octubre 2019)



Ley Protección de Datos Personales

Reforma al Código de la Función Judicial

Ley de Personal y Disciplina de FF.AA.

Reforma a Ley de Movilidad Humana

Reforma al COIP sobre el sistema de rehabilitación social

Reforma al artículo 5 de la Ley de Comunicación (primer debate)

Código de Seguridad del Estado (en análisis)



Por iniciar trámite (falta calificación del CAL)



Reforma Tributaria

Ley de Extinción de Dominio



Normas aprobadas

​

Ley Derogatoria al Impuesto Verde

Reforma a Ley Orgánica de Comunicación

Derogatoria Ley Plusvalía

Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante (se incluyó en el COIP)